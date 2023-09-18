替陳吉仲加油 吳音寧憶：2018年同一群人對我鋪天蓋地抹黑攻擊
農業部長陳吉仲昨日傳出請辭獲准消息，直到昨晚9時許行政院才發聲明否認此事，對此民進黨立委參選人吳音寧表示，昨日看到報導也趕緊打電話給陳吉仲詢問，但始終是電話中，她認為陳不應該請辭，否則就落入攻擊者的陷阱，並回憶起2018年自己擔任北農總經理時，受到鋪天蓋地的抹黑與攻擊，就是同一群人所為，最後她向陳吉仲加油打氣，「不能向謊言低頭。一起為台灣農業繼續努力」。
記者陳威叡／台北報導
吳音寧表示，昨日在跑行程中，突然接到新聞快訊，以聳動的方式，報導陳吉仲請辭傳聞。她心頭一驚，趕緊打電話詢問。但是部長的電話一直通話中。詢問其他的朋友也都表示，消息尚未證實。但尚未證實的「新聞」，已經如夜風般吹起的廣發、廣傳。
吳音寧表示，陸續有朋友來問她怎麼回事，有朋友表示「陳吉仲不應該請辭」，否則就落入惡意攻擊者的圈套陷阱了，她也回應朋友認為是如此。
吳音寧說，這讓她想起，2018年的時候，同樣受到鋪天蓋地的抹黑與攻擊，而當年攻擊她的那一批人，和現在攻擊陳吉仲的，就是同一群人。
那都是選舉前，惡意鋪排出來的不實攻擊，從來不是真正為台灣、為農業、為雞蛋產業、為消費大眾，不是真正為台灣人民著想的政治操弄與炒作。
最後吳音寧表示，她想把電話中，要跟部長說的話，公開說出來「辛苦了。我們不能向謊言低頭。請一起為台灣農業繼續努力」。