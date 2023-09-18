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興富發建案依規復工　中市都發局：完成賠償才發使照

▲都發局邀集興富發文心愛悅建案起造人、承造人、監造建築師、公正單位，辦理缺失改善成果會勘，認定缺失確已依規改善完成，依規同意復工。(圖／都發局提供2023.9.18)
▲都發局邀集興富發文心愛悅建案起造人、承造人、監造建築師、公正單位，辦理缺失改善成果會勘，認定缺失確已依規改善完成，依規同意復工。(圖／都發局提供2023.9.18)

記者柳榮俊/台中報導

興富發文心愛悅建案5月造成中捷重大工安意外，遭市府都發局勒令停工，並祭出史上最嚴標準，通過第4及第5方公正單位確認各項缺失均改善完成後，9月13日同意復工。都發局表示，市府將持續以最嚴格標準持續督管，營造公司須依法完成損害賠償和無損害公共設施證明等文件，才能申領使用執照。

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都發局長李正偉表示，興富發建設及潤隆建設在台中市共有9建案工程，市府採取最嚴格標準，經第4、第5方公正單位2次共同現勘檢核，其中8處建案完成缺失改善，獲准復工。


都發局說明，該建案除依法由建商提送第3方公正單位（台中市土木技師公會）審核復工申請，都發局更提高標準，主動將該申請送交第4及第5方公正單位（臺灣省土木技師公會、臺中市結構工程技師公會）審核，確認各項缺失均改善完成後，9月13日同意復工。


都發局指出，該公司尚有ㄧ惠國段建案仍被勒令停工中，都發局將依上開復工程序，加強審核，未來亦將透過工地聯合稽查和總體檢方式，避免類似意外再度發生。


都發局強調，復工不代表准許使用執照，有關損壞捷運部分，營造公司已於7月21日提存2.61億元入捷運專戶，進入仲裁程序，若損鄰和捷運損害部分仍未依規解決，市府仍有駁准使用執照的把關權，市府將持續以最嚴格標準持續督管，依照施工管理辦法第34條等規定，須完成損害賠償，以及中捷無損害公共設施證明，才能申領使用執照。


都發局表示，興富發中捷案發生後，該公司全國各縣市相關建案均陸續停工接受審核，目前已陸續復工，台中市政府秉持工安最高嚴格標準的要求，至今仍有一案尚未復工。

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