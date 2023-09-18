蘋果iPhone 15中國熱賣、外資仍下調資本支出　台積電股價慘摔2%

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路透社報導，台積電對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾（ASML）等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備，消息一出拖累半導體設備商15日股價，美國應材收盤下跌 4.37%、科林研發跌逾 5%、科磊也大跌超過 5.3%，台積電ADR則跌2.3%，來到89.25美元，美股四大指數也同步走跌，其中費城半導體指數下跌107.84點，或3.01%，收3476.39點。
對此，有美系外資更是進一步下調台積電在未來2年的資本支出預測，即便維持「買進」的投資評等，但仍修正其目標價來到每股新台幣668元。美系外資認為，台積電可能藉由降低資本支出以因應產業景氣下滑與終端市場復甦疲弱等情況。
台積電於今（2022）年7月20日二度調降今年財測目標，將全年營收目標（美元）預估值由年減1%到6%，調降至10%。之前也傳出要三度調降財測，但台積電重訊澄清，表示維持7月20日法說展望不變，之後又傳出因成熟製程競爭激烈，台積電有意調降晶圓代工報價，但未獲台積電證實。
這次，外媒報導台積電要延遲設備交付，台積電不評論市場傳言，並重申總裁魏哲家7月20日說法，也就是今年第3季儘管最近觀察到人工智慧相關需求增加，但不足以抵消業務的整體週期性調整。魏哲家之前也說，總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，以及市場整體需求疲弱，客戶更加謹慎，並打算進一步管控庫存，包含進入2023年第4季時。
法人認為，台積電高階製程現階段需求可能沒有大家想像的那麼龐大，因此延遲設備交付，再加上美中科技戰延續，有沒有可能影響半導體業都得再觀察。