雲林人吃壽司郎！斗六店今開幕「按讚送紅盤」吃7天 鮪魚2貫40元
雲林人總算可以原地吃壽司郎了！壽司郎宣布今（18）日開出台灣第 38 家「雲林斗六店」，連續 7 天只要按讚就「免費送紅盤」，而且是用餐的每個人都能招待一盤喔！還祭出開幕限定「鮪魚極上赤身 2 貫 40 元」優惠！消費滿額加碼送出萌抱壽司紀念資料夾或杯墊。
記者蕭涵云/綜合報導
壽司郎總算進軍雲林縣，在斗六設立中部地區的第 7 家、台灣第 38 家的「壽司郎雲林斗六店」，鄰近雲林科技大學的路面店型，擁有約 127 坪用餐空間、252 席座位 ，並規劃 20 格停車位，今9月18日起開始試營運。日前消息一出，便吸引在地人感動留言「終於開了」。
今壽司郎開幕還祭出「鮪魚極上赤身 2 貫 40 元」期間限定優惠，原價 60 元划算搶吃、售完為止。壽司郎選用體型 40kg 以上的鮪魚，認為魚身最緊緻、風味最為濃厚，打造成口感滑順的鮪魚極上赤身，是近期開幕新店總會推出的限定優惠，受到不少消費者喜愛。
而且今起至9月24日，只要參加「壽司郎雲林斗六店」Facebook 按讚活動，連續7天「免費送紅盤」，而且是用餐的每個人，完成指定任務都能招待一盤；單筆消費滿 300 元以上，即可獲得「開幕紀念款 A4 資料夾」乙個，單筆消費滿 1000 元以上，再送「萌抱壽司杯墊」乙個。提醒大家，活動僅限內用；按讚折扣須單筆滿 300 元以上方可使用；折扣上限不得超過該桌用餐人數；皆數量有限、送完為止。
另外，人氣YouTuber古娃娃創立的「WA!COOKIES」點心，也於9月正式進駐台南，在新光三越台南新天地B1開幕首間實體門市，並推出紅烏龍果香茶餅、焦糖奶油餅乾、松露可可餅等6款全新法式喜餅，與專人一對一試吃服務。南部人最近也太有口福了。