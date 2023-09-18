iPhone 15還沒出貨爆「2大缺陷」！他拿實體機傻眼：看起來非常糟
蘋果日前發表iPhone 15系列新機，將在9月22日正式開賣，不少人在日前預購的時候都已經下訂完成，非常期待能夠拿到新機。其中iPhone 15 Pro以及Pro Max系列銷售非常好，是預購機種的大熱門，但外媒卻報導，有果粉在體驗區試拿iPhone 15 Pro時，卻發現有2缺陷，包括「變色」以及「留下指紋」，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合外媒報導，雖然這次iPhone 15 Pro系列的機身採用鈦金屬的設計，不僅重量更輕，外觀看起來質感也提升不少，成為許多果粉第一首選想要入手的目標，但是iPhone 15 Pro 機型疑似存在兩個問題，包含「變色」問題，在操作音量按鈕周圍可以看出，尤其是藍色與黑色版本。
其次則是「留下指紋」，報導指出，指紋在iPhone 15 Pro 的邊框與按鈕上尤其明顯，可能會讓有完美主義的用戶心裡不舒服。科技內容創作者安德魯（Andrew Clare）也在推特上貼出iPhone 15 Pro留下指紋的照片，直言「指紋印記看起來非常糟，照片是黑色鈦金屬以及原色鈦金屬機型」。
而外媒《The Verge》也報導，若購入iPhone 15Pro 系列新機要特別注意，鈦金屬設計對於指紋污跡有著高敏感性，在使用一段時間後會留下油膩的質感，需要注意清潔問題。