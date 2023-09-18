反對免評巴氏量表！民團提長照缺陷 痛批台灣是「奴工日不落國」
國民黨總統候選人侯友宜近日提出「80歲就廢巴氏量表，直接申請看護移工」，政府隨後回應該主張，計劃下修巴氏量表門檻，引發長照界民間團體群起反對。民團為抗議政府提出「降低家庭看護移工聘僱門檻提議」，杜絕「奴化制度」，婦女新知基金會、桃園市家庭看護工工會和台灣國際勞工協會於今（18）日在立法院舉辦《反對奴工長照、譴責政策買票》聯合記者會，多個民間團體如台灣身心障礙者自立生活聯盟、人權公約施行監督聯盟和台灣人權促進會代表到場聲援。
國際中心賴正琳／綜合報導
本次聯合記者會主要訴求有三項，包括反對「長照黑箱」、「奴工制度」和「圖利仲介」。民間團體認為在現行制度下，家庭聘僱看護移工，長照需求成了關在家裡的黑箱，只能靠移工或家屬自行去面對各種變化及照顧困境，特別是重症、失智等一個人難以承擔的照顧工作。但個別家庭，不論是家屬或移工，因應這些變化的資源、時間精力與相關專業有限，如何得以避免至今仍不時可見、照顧者與被照顧者相互擠壓所導致的長照悲劇呢？政府理應介入長照管理，並非一昧地開放移工管制便對長照家庭撒手不管。
其次，現行制度讓移工陷入「奴工制度」，目前家庭聘僱的看護移工，毫無勞動權益可言，需要24小時隨侍在側、沒有個人時間和空間、無法充分休息、没有轉換雇主的自由、缺乏基本工資保障，付出青春多年工作換不到任何退休金，現行政策並沒有把移工當成「人」，而只是貪圖移工的「勞動力」，民團狠批：「根本就是奴工制。」
最後，民間團體批評現行制度完全是「圖利仲介」，直指政府30年來不提供安全跨境移動管道，任憑剝削存在；台灣政府更放任移工勞動力市場被私人仲介壟斷。擴大個別家庭聘僱看護移工，破壞了長照制度的完善、繼續奴役看護移工。而唯一獲利之漁翁，便是收取高額仲介費、買工費、沒服務也能收取服務費及控制工作轉換權的仲介。公共長照體系的匱乏、無法扭轉的人口結構、快被長照壓力壓垮的家庭，都是私人仲介市場的利潤之海，在端牛肉參選的政黨政治脈落下，政府和總統侯選人下海陪玩，無疑為不思公益、奴隸制的共犯創造了更大的商機。
民間團體呼籲政府和各總統侯選人不要為了短視近利的政策買票，讓台灣成為「奴工日不落國」，在已開發國家的搶移工大戰下，「奴工制度」絕非長遠發展之計，只會更加重創台灣的國際聲譽。