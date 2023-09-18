郭台銘、賴佩霞「台北連署總站」開張　擬9月19日起開放服務

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連署是否會有預算上限？黃士修表示，他不太清楚預算，但郭台銘認為錢該花就花，但要花在刀口上，郭曾說會把財產捐出來，因物質欲望不高，也認為企業家賺錢就要回饋社會做事，參選、連署都是希望為國家好，但錢還是要花得更值得。
郭台銘競選辦公室發言人陳家頤受訪補充說，接下來在各縣市都會有站點陸續開放，配置上以民眾交通方便性為考量，讓大家可攜帶身分證就到連署站參與，也希望郭台銘的支持者，可提供站點加入連署站行列。
陳家頤表示，以台北旗艦站舉例，「自9月19日起開跑至11月2日止，服務每天上午九點半到晚上九點半」，至於其他站點開設都在加緊進行，也會提供各地狀況提供相關地址、人員服務等公開資訊，讓民眾有方便訊息管道查詢，並到各地進行連署，未來也會有行動連署車配合陸戰。
至於連署站點會開放24小時？黃士修直言，應該是不會24小時，會看各地站點時間決定，各地場地與人力能配合時間都不同，之後會在公告站點開張、簽署等時間。
此外，黃士修提到，連署是全國規模的行動，要在各縣市找到場地、簽約並聘用工作人員，很多事情都擠在短時間內；法定連署期僅45天，但實際時間大概僅1個月出頭，包括連署站點、文宣只有郭台銘，還沒有搭檔賴佩霞，但接下來會推出新文宣與連署行動，他坦言「現在就是跟時間賽跑。」