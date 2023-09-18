獨／鈔能力發威！郭台銘連署志工價碼曝光　轉正月領5萬還有年終

郭台銘、賴佩霞「台北連署總站」開張　擬9月19日起開放服務

▲郭台銘、賴佩霞台北連署總站今開張，預計自9月19日起至11月2日止，每天上午九點半到晚上九點半，開放民眾到場參與連署。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.18）
▲郭台銘、賴佩霞台北連署總站今開張，預計自9月19日起至11月2日止，每天上午九點半到晚上九點半，開放民眾到場參與連署。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.18）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與搭檔賴佩霞昨正式申請為總統副總統被連署人，並於今（18）日馬不停蹄召開「台北連署總站開張記者會」。台北連署站自9月19日起至11月2日止，每天上午九點半到晚上九點半，開放民眾到場參與連署。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭賴配台北連署總站今在台北市忠孝東路開張，黃士修在記者會上說明，連署作業即將展開，中選會稍後將給他們連署書格式紙本，工作人員拿到後會立刻掃描，並製作為電子檔案，送至各地印刷廠，之後再配到各地連署站點，預估仍需一天時間，民眾真正能簽署時間為9月19日後。

連署是否會有預算上限？黃士修表示，他不太清楚預算，但郭台銘認為錢該花就花，但要花在刀口上，郭曾說會把財產捐出來，因物質欲望不高，也認為企業家賺錢就要回饋社會做事，參選、連署都是希望為國家好，但錢還是要花得更值得。

郭台銘競選辦公室發言人陳家頤受訪補充說，接下來在各縣市都會有站點陸續開放，配置上以民眾交通方便性為考量，讓大家可攜帶身分證就到連署站參與，也希望郭台銘的支持者，可提供站點加入連署站行列。

陳家頤表示，以台北旗艦站舉例，「自9月19日起開跑至11月2日止，服務每天上午九點半到晚上九點半」，至於其他站點開設都在加緊進行，也會提供各地狀況提供相關地址、人員服務等公開資訊，讓民眾有方便訊息管道查詢，並到各地進行連署，未來也會有行動連署車配合陸戰。

至於連署站點會開放24小時？黃士修直言，應該是不會24小時，會看各地站點時間決定，各地場地與人力能配合時間都不同，之後會在公告站點開張、簽署等時間。 

此外，黃士修提到，連署是全國規模的行動，要在各縣市找到場地、簽約並聘用工作人員，很多事情都擠在短時間內；法定連署期僅45天，但實際時間大概僅1個月出頭，包括連署站點、文宣只有郭台銘，還沒有搭檔賴佩霞，但接下來會推出新文宣與連署行動，他坦言「現在就是跟時間賽跑。」

國民黨已不在意郭台銘？黃士修批操作、放話：用兇狠方式攻擊郭賴

郭台銘團隊新發言人公布！「金曲記者會最佳救場主播」陳家頤出任

盼翻轉台灣經濟、當攤商經濟顧問　郭台銘宣示：做4年就退休

連署參選需突破門檻28萬9667人　郭台銘喊：過程是動員實力展現

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞