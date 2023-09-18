穿梭美俄！王毅會蘇利文後　轉赴俄國戰略安全磋商

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根據華府的說法，蘇利文在會中「指出台海和平穩定的重要性」。
另今天中國外交部發言人毛寧宣布，王毅應俄羅斯邀請，今天起至21日赴俄舉行中俄第18輪戰略安全磋商。
據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）9月13日表示，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將在莫斯科與王毅舉行會談，計劃討論廣泛的俄中雙邊合作問題，包括「最高級別」和「高級別」接觸，以及「烏克蘭危機」等議題。
在此之前，俄羅斯政府幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）7月時就指出，蒲亭計劃10月中國舉辦第3屆「一帶一路」高峰論壇時前往中國訪問。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月初也表示，預期很快將與中國國家主席習近平會面。
相較「習蒲會」有譜，11月將在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，甫缺席20國集團（G20）峰會的習近平，接下來是否會出席並與美國總統拜登（Joe Biden）「拜習會」，中美關係走向受外界關注。
另外，王毅17日也會見馬爾他總統維拉（George Vella），感謝馬爾他為中美戰略溝通提供便利，表示此次雙方圍繞如何穩定中美關係，有效管控分歧，探索互利合作，為應對全球性挑戰承擔中美各自應盡國際責任等進行了長時間溝通。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120918