石碇搶災工程標案涉弊長達12年 前區長、技士23人起訴
新北市石碇區境內多山，每逢颱風大雨時有災害發生，因此每年會分區招標「災害緊急搶修復建作業工程（搶災工程標案）」，由廠商在搶災後，依實際施工紀錄向區公所請款。台北地檢署查出，前區長李浩榕、工務課技士黃志仁，涉利用招標機會向廠商李植慶收賄索賄，涉弊時間長達12年，檢察官今（18）日依違背職務行為收受賄賂罪等罪，將李等人起訴，並請求法院宣告沒收不法所得。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，李植慶自2011年起，涉「借牌」圍標「搶災工程標案」，直到2015年間他向區公所請款時，常遭區公所技士黃志仁刁難。
檢方查出，2016年起，黃志仁開口向李植慶索賄，稱如果還想得標，每得標1區，要支付30萬元；2019年起，石碇區搶災工程不再分區，統一招標，索賄金額變成每年度60萬元。即使李植慶未如預期完工，或使用不實的派工資料、不實的施工前中後照片請款時，黃志仁都會睜一隻眼閉一隻眼，連當時的石碇區長李浩榕也跟著通融包庇。
檢方統計，黃志仁到2023年為止，收賄8次共達390萬元，區長李浩榕收受的加熱菸價值共11萬9千元，李植慶藉此承包標案不法所得174萬4430元，分別依違背職務行、收賄，詐欺取財，以及《政府採購法》妨害投標等罪，分別起訴黃、李和出借牌照的業者共17名自然人，以及6家公司法人，總計23名被告。