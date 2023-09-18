全聯雞蛋吃到剩1顆！他看右上角驚：產地巴西 「退貨流程」曝光
台農巴西進口雞蛋日前出現「效期標示錯誤」的問題，然而唯一的銷售通路全聯已經賣出2000盒，也在第一時間下架停止販售相關產品。而就有網友分享自己得知消息之後晴天霹靂，因為發現家中就有一盒雞蛋吃到剩下一顆，盒子右上角就寫著「產地巴西」的字眼，讓他感到非常無奈，帶著剩下一顆的雞蛋到全聯門市退貨。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在Tik Tok貼出影片表示「前幾天看到全聯巴西進口蛋的消息，天阿！我吃到巴西蛋了！真的是有夠倒霉，重點是我吃到剩一顆，就算可以退貨也都吃進去了.....」只見貼出的影片中，該盒雞蛋已經被吃到剩下一顆，而盒子的右上方則寫著「產地巴西」，讓該網友非常氣憤。
後續他也拿著剩下一顆的盒裝雞蛋到全聯，指出全聯工作人員也非常熱心的協助填寫退貨表單，拿回了當初買蛋的62元，退貨後走到全聯的貨架前，仔細看現在的蛋供應情況，目前產地全部都已經統一為台灣，讓該網友表示「我吃到有問題的蛋只拿回買蛋的錢有天理嗎？現在雞蛋都變成產地是台灣，真是有點可笑的亡羊補牢」。
全聯表示，4種台農蛋品，已經在在9月12日開始於全聯全部下架，包括台農洗選蛋(白，540g±30g，10入) 、台農鮮紅蛋(540g±30g，10入）、冠軍洗選鮮紅蛋(530g，10入) 、冠軍洗選鮮白蛋(530g，10入) 等4種，消費者若購買了這些雞蛋，可以持原發票及商品到原購買地點辦理退貨，若已經沒有商品，也可以出示購買憑證申請退款。
全聯也表示，為了消除消費者對進口雞蛋的疑慮，不限巴西蛋，所有在全聯賣出的進口雞蛋，包括泰國、澳洲、美國等地的雞蛋，只要在11月11日前，都可以辦理退貨，全聯會全力保障消費者權益。