備戰賞楓季！京都嵐山設「智慧垃圾桶」　籲遊客「空手觀光」

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「智慧垃圾桶」是由大津市一間公司捐贈給京都市政府，內部安裝了可以自動偵測垃圾量的感應器，如果垃圾過多，會自動使用超過500公斤的壓力進行壓縮。與不壓縮垃圾相比，智慧垃圾桶可多存放約5倍的垃圾量，且智慧垃圾桶還有通信功能，可以遠端掌握桶內垃圾量，有助更有效率地安排人員前去清空垃圾桶。
隨著疫後解封，國內外的觀光客逐漸回流，京都市各處偶會發生垃圾滿溢問題，使得當局憂心到了賞楓季節後，狀況恐怕會更加嚴重。
當地觀光團體嵐山保勝會會長牧野順二表示，越是多設置垃圾桶，就越容易造成大量垃圾產生，這中間的平衡難以拿捏，智慧垃圾桶或許可以成為解決方法之一。
京都市政府人員認為，單靠設置智慧垃圾桶是無法完全解決垃圾問題，還會再透過相關宣導活動，同時也希望地方人士也能配合採取相關作為。
另一方面，有鑒於有時會有觀光客攜帶大型行李搭公車，進而影響當地民眾生活，京都市也著手進行改善對策。《讀賣新聞》報導，京都市政府交通局近來在官網上宣導，呼籲觀光客多利用大型行李寄放或運送服務，在搭乘公車時「空手（不帶大型行李）觀光」。
京都市政府日前也已經宣佈，將於9月底停售約九成觀光客會使用的京都市公車一日券，官網也針對今後對策進行說明。
不過自今年秋天開始，除了讓搭乘公車前往東山及金閣寺方面的旅客可免費轉乘地下鐵外，適用範圍也將擴展到從銀閣寺及平安神宮方向前往京都車站的旅客。另外，針對觀光客往來鐵道車站及觀光地的臨時公車「樂洛線」（楽洛ライン），也將增班因應。