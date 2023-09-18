北非移民湧入義大利南部離島創新高　歐盟允協助

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歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪視拉姆培杜薩島，提出10點計畫協助義大利處理危機時說：「非法移民是歐洲面臨的挑戰，需要歐洲來找處解方。」
根據聯合國移民機構表示，自9月11日以來已有約8500人分乘約200艘船抵達拉姆培杜薩島，湧入的移民超過島上全部人口。
拉姆培杜薩島是義大利最南端的島嶼，長期以來一直是北非移民船隻的登陸熱點。官員們表示，當地移民中心最多僅可容納400人，本週已經人滿為患。拉島上的移民中心是由義大利紅十字會負責。
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在島上與范德賴恩舉行的聯合記者會上稱她們正盡一切努力。
梅洛尼還說：「歐洲自身所冀求的未來，如今在此地受到威脅，而歐洲的未來取決於應對重大挑戰的能力。」她呼籲歐盟夥伴承擔更多的移民責任。
義大利紅十字會指出，儘管預計今天會將移民轉送，但轉送西西里島和義國本土的速度跟不上湧入的移民。
拉島當地心生不滿的居民紛前往機場等候抵達的官員，一度揚言阻擋他們的車隊。當地一名漁民告訴梅洛尼「我們已受夠這個島被政客們拿來當舞台」。
范德賴恩表示，歐盟對義大利提供的援助計畫，包括增加對歐盟庇護署（EUAA）和歐洲國際邊界管理署（Frontex）登記新移民的量能。
增加的措施包括指紋採集和面談，以確保移民被引導至適當的主管當局。
歐盟還將根據一項分擔移民責任的計畫，加強協助尋求庇護者自義大利前往其它歐盟成員國，特別是婦女和無人陪伴的未成年人。
但歐盟的移民分擔計畫遭部分成員國抵制，其中由右翼執政的波蘭和匈牙利反對最烈；歐盟重量級成員德國本週也表示，他們已停止接納按歐盟計畫前來的移民，因為義大利未能履行歐盟規定的義務。
今年迄今抵達義大利海岸的移民已超過12萬7000人，幾乎是去年同期人數的兩倍。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120918