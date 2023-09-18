吊胃口！被狂問是會派兵保台 川普閃爍其詞：底牌可不能亂露
美國前總統川普（Donald Trump）先前在受訪時曾聲稱，如果自己當選下任美國總統，「中國永遠不會進入台灣，連一點機會都沒有」，還吹噓自己與習近平擁有「超好關係」。近日他又向外媒表示，他不會明言中國武力犯台時，是否派美軍支援台灣，因為「戰略底牌不能輕易示人」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《NBC News》報導，川普近日接受其節目「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）專訪時，除了墮胎權、自身官司、俄烏戰爭等議題以外，還提到了台灣，因為維爾克的其中一個問題是：「您是否已下定決心，若中國入侵台灣時會派美軍到台灣？因為拜登總統說他會」。
對此，川普一開始是顧左右而言他，直到主持人反覆強調該問題時才回應：「我不會那麼說，因為這樣就把底牌亮出來了，只有傻子才會亮底牌...在我看來，為何要把戰略講出來？這是不能講的，所以妳問我這個，我不會明說而讓底牌盡露。」
面對主持人追問，是否不會排除派兵赴台的選項時，川普則答道：「我不會排除任何選項」。
川普還聲稱，如果自己仍是美國總統，俄烏戰爭根本不會發生，因為「蒲亭很敬畏他」；同理，若他依然主掌白宮，習近平對台灣也不會走上今天這地步，「正因我沒連任才發生這些事」。