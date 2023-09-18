青峰年初攻蛋前夕「一夜失聲」 求醫無解沮喪認：年紀自然退化
五月天主唱阿信日前在大陸演唱會上，鼻子繞著管子吸著氧氣登台，畫面曝光後，讓粉絲看了好不捨，也為他的健康狀況擔憂。藝人開演唱會必須儲備好體力，不少藝人在登台前健康亮紅燈，41歲的青峰也遇到「一夜失聲」的情況，他感嘆「年紀的自然退化」，自認這是一種做盡各種努力也抵擋不了的事，因而有些沮喪。
記者薛羽彤／綜合報導
2月魚丁糸在小巨蛋舉辦演唱會，主唱青峰在開唱前夕，在IG發了長文感嘆，透露為了演唱會，他過年期間任何冷飲、酒類、糖分、炸物美食都沒碰，只嘗了幾口甜品，放假放得很壓抑，卻還是遇到一夜失聲的莫名狀況，令他心情相當沮喪。他坦承感覺自己老了，過去不用開嗓唱三天三夜也不會累，如今需要暖嗓的時間變長了，偶爾會力不從心而開始自責。
這次感冒青峰雖沒有嚴重症狀，卻一夜之間面臨「完全失聲」的狀態，看了各個醫生都說沒什麼問題，只有扁桃腺輕微發炎以及痰，聲帶完全正常，他體認到原因就是「年紀的自然退化」，感嘆是一種做盡各種努力，也抵擋不了的事，並對此感到沮喪。
事後青峰嗓子好轉，他仍擔憂：「那種隨時就可能突然沒有聲音的狀況，實在令人挫折。」對於喉嚨脫離掌控的情況感到無奈，他也強調自己並非討拍，只是想抒發心情，也會學習接受不同的自己。