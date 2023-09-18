「金星」明天達最大亮度！想不看到都難 天文館揭觀賞、拍攝秘訣
太陽系8大行星中，亮度最亮的金星將在明（19）日達到今年第2次、也是最後一次的最大亮度，台北市立天文館指出，此次金星亮度約-4.7等，將是全天空最亮的明星，「想不看到都很難」，此外，8大行星中最暗的海王星也在同一天達到「衝」，也是離地球最近且最亮的時段。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館說明，近期大家在天亮前起床，可以有發現一顆異常明亮的星點在空中，而它就是金星，是除了太陽和月亮之外，地球能看到最亮的天體，明日將達今年第二次最大亮度，由於金星的表面具備反射陽光的雲層，再加上距離地球近，因此非常明亮，只要在天亮前面向東北方低空，肉眼就能夠見到。
雖然金星非常明亮，使它成為除了太陽和月亮外，另一個有機會「讓物體產生肉眼可見陰影」的天體，但首先環境需要完全沒有光害，也不能受曙光影響，因此最好是日出前約90分鐘之後開始觀察最為適合。
台北市立天文館也提及，海王星將於明日台灣時間晚上7時17分到達「衝」的位置，也就是地球位於中心，而太陽和海王星位在地球兩側、且赤經經度相差180度，海王星是距離太陽最遙遠的行星，因此即使位在衝的位置，海王星距離地球仍有43億公里之遙，亮度也僅有7.8等，沒有望遠鏡輔助將無法看見。
台北市立天文館分享，使用望遠鏡觀察海王星，會發現它是一個藍色、非常小的圓盤。由於海王星衝時的視直徑僅有2.4角秒，建議使用口徑10公分以上，放大倍率達100倍以上的望遠鏡才有機會看見海王星呈現細小的圓盤狀的外形。