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痛批「農業部不給進口蛋流向」　侯競辦要賴清德：不要裝聾作啞

▲侯友宜競辦發言人黃子哲痛批，農業部離譜錯估，嚴重浪費公帑。（圖／侯友宜競辦提供）
▲侯友宜競辦發言人黃子哲痛批，農業部離譜錯估，嚴重浪費公帑。（圖／侯友宜競辦提供）

記者林怡昕／台北報導

進口蛋爭議持續擴大，農業部近日緊急召開記者會說明，但疑慮仍不減，甚至傳出農業部長陳吉仲昨天要請辭獲慰留。對此，國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲今（18）日痛批，陳吉仲就是「三低」部長，低估損失，低報過剩，低級態度，也點名民進黨總統參選人賴清德不要裝聾作啞，要勇於出來面對。

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侯友宜競辦今早召開「進口雞蛋流向不明，銷毀成謎—陳吉仲下台？食安未爆「蛋」？！」記者會，黃子哲指出，農業部說銷毀的5千多萬顆，只要花2億多，還稱只佔中華民國2天的食蛋量，「這根本就是避重就輕」，事實上台灣缺蛋期間每天約缺250萬顆，等於是台灣20多天的蛋量，痛批「陳吉仲就是三低部長，低估損失，低報過剩，低級態度」。

黃子哲也點名賴清德，進口蛋是人謀不臧，但賴清德卻神隱不見，從超思疑雲、標錯效期、進口改標成台灣的洗產地、到散裝蛋進市場，這都是謀財害命的弊案，賴清德都未說過一句話，呼籲也賴清德神不要裝聾作啞，要勇於出來面對。

黃子哲也要求，民進黨政府應該儘快提供給地方政府資料，以查核進口雞蛋流向，無論行政院、檢調、或監察院都應該介入調查，農業部是否有違法或行政違失的狀況。

「陳吉仲在國民黨執政時期，下台十次恐怕都不夠」國民黨立委參選人李彥秀質疑，為什麼現在國人買雞蛋要有這麼多顧慮，買不到傷心，買到雞蛋又擔心，吃下過期雞蛋又對民進黨政府寒心，缺蛋問題已經三年，政府明明有更多時間，調配進口蛋、輔導雞農，但是農委會升級成農業部卻什麼都沒有做。

李彥秀表示，陳吉仲現在國人厭惡值最大政務官，但是總統蔡英文神隱「沒有一句道歉」、賴清德從「賴神變閃神」、行政院長陳建仁「一句話都不說」，痛批「陳吉仲根本不是部長，而是廠商代表、巴西的農業部長」。

針對逾期進口蛋流向，新北市議員陳偉杰指出，近日新北市衛生局查獲即將過期的雞蛋，中央沒有講清楚，從雞蛋進口由誰代理、流向如何毫無說明，還上演民進黨「宮廷內鬥大戲」。陳認為，在民進黨執政下，「有黑箱才有疫苗，有黑箱不一定買到雞蛋」，藍營各縣市提出想要了解雞蛋流向，中央卻無法提供，直言蔡英文、賴清德、陳建仁就是想成立「壞蛋國家隊」，呼籲中央儘速提供蛋流向的資料。

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