國際非洲豬瘟疫情持續燒！防檢署籲返國勿攜肉品　中秋違規達高峰

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防檢署企劃組長林志憲說明，台灣目前仍是非洲豬瘟的「非疫區」，但7、8月經空運快遞、旅客、郵包未經檢疫豬肉製品違規攜入案件有快速增加趨勢，過去每逢傳統節日，查緝數量就會大幅增加。
林志憲指出，違規攜入肉品的來源國家以中國與港澳地區為多，分別佔44.8%及16.5%，中港澳總計61%，其次為越南及泰國，查獲管道則以旅客、國際郵包為主。
截至今（2023）年8月31日，旅客、棄置箱、快遞、郵包、貨運查獲違規豬肉製品、並經非洲豬瘟病毒檢驗，總計6110件，其中554件為陽性，以中國450件為多，顯示疫情入侵風險仍高，越南以87件次之，泰國則有16件、馬來西亞1件。
此外，若旅客違規攜入豬肉製品，可裁罰20萬元，截至8月31日，總計裁罰1446件，其中398人因未繳納罰款而遭拒絕入境，單就今年裁罰件數，總計開罰488件，較去年同期增加421件，遭拒絕入境人數則增加60人。
針對台灣廚餘相關非洲豬瘟防疫強化措施，林志憲說，200（含）頭以上已取得檢核再利用的養豬場應落實高溫蒸煮，農業部及環境部辦理中央聯合稽查共計314場，裁罰總計66案，199頭以下養豬場違法使用廚餘養豬，截至9月12日，則計查獲8場。