獨／鈔能力發威！郭台銘連署志工價碼曝光　轉正月領5萬還有年終

國際非洲豬瘟疫情持續燒！防檢署籲返國勿攜肉品　中秋違規達高峰

▲國際非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，非洲豬瘟中央災害應變中心呼籲民眾切勿自行從國外攜回相關產品。（圖／嘉義縣家畜所提供）
▲國際非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，非洲豬瘟中央災害應變中心呼籲民眾切勿自行從國外攜回相關產品。（圖／嘉義縣家畜所提供）

記者林志怡／台北報導

日前瑞典出現非洲豬瘟病例，也因此農業部將該國從非疫國清單中除名。農業部非洲豬瘟中央災害應變中心今（18）日召開會議，並於會後進行記者會說明，中秋節是違規攜入肉品的高峰期，民眾務必注意相關規範，不要自國外攜帶、郵寄，或從上網從境外購買豬肉等動物產品回國，否則恐面臨20萬以上罰鍰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
農業部防檢署署長邱垂章指出，中秋節是違規肉品攜帶入境查獲數量最多的時候，而近期多國新增非洲豬瘟疫情，如新加坡、瑞典、克羅埃西雅、波赫等，都有疫情出現，就國際來看，疫情仍屬嚴峻，今日稍早由農業部長陳吉仲主持非洲豬瘟中央災害應變中心第28次會議。

防檢署企劃組長林志憲說明，台灣目前仍是非洲豬瘟的「非疫區」，但7、8月經空運快遞、旅客、郵包未經檢疫豬肉製品違規攜入案件有快速增加趨勢，過去每逢傳統節日，查緝數量就會大幅增加。

林志憲指出，違規攜入肉品的來源國家以中國與港澳地區為多，分別佔44.8%及16.5%，中港澳總計61%，其次為越南及泰國，查獲管道則以旅客、國際郵包為主。

截至今（2023）年8月31日，旅客、棄置箱、快遞、郵包、貨運查獲違規豬肉製品、並經非洲豬瘟病毒檢驗，總計6110件，其中554件為陽性，以中國450件為多，顯示疫情入侵風險仍高，越南以87件次之，泰國則有16件、馬來西亞1件。

此外，若旅客違規攜入豬肉製品，可裁罰20萬元，截至8月31日，總計裁罰1446件，其中398人因未繳納罰款而遭拒絕入境，單就今年裁罰件數，總計開罰488件，較去年同期增加421件，遭拒絕入境人數則增加60人。

針對台灣廚餘相關非洲豬瘟防疫強化措施，林志憲說，200（含）頭以上已取得檢核再利用的養豬場應落實高溫蒸煮，農業部及環境部辦理中央聯合稽查共計314場，裁罰總計66案，199頭以下養豬場違法使用廚餘養豬，截至9月12日，則計查獲8場。

瑞典爆非洲豬瘟！感染源不明　違規攜豬肉入境重罰20萬

傳陳吉仲請辭農業部長　蘇貞昌：急著放話、操作非常惡劣

進口巴西蛋爭議！陳吉仲自訴邱毅涉加重誹謗　北院將開庭調查

陳吉仲請辭獲慰留　邱毅：希望留任還有三個問題要追

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞