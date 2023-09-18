侯友宜訪美秘書處長隨行穿梭 新北民進黨團議員痛批說謊又出包
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜目前正在美國展開選舉拜會行程，新北市議會民進黨團今（18）日召開記者會痛批，揭露侯友宜出訪美新北市政府秘書處長饒慶鈺全程隨行，質疑市府團隊根本是公然欺騙議員，藐視議會，加上侯友宜訪美頻頻說錯話淪為笑話，面對馬上在9月底就要召開議會定期會，眾人皆呼「新北市長回來、秘書處長下台」。對此，新北市政府也回應侯友宜訪美並非公務行程，也無動支分毫公務預算，皆依請假規定，並完成請假及指派代理人等程序，奉勸民進黨把心力放在關心危害人民健康的過期蛋流向何方，遠比政治鬥爭更重要。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷表示，侯友宜出訪前即發文請市府提供相關市府隨團人員的請假狀態」，秘書處卻是在侯在出訪前一日回文直接回說因該行程非屬公務行程，並無指派人員隨團，沒想到卻在隨團媒體拍攝的公開畫面，揭露饒慶鈺全程隨行，穿梭在各種場合，毫不避諱。
卓冠廷強調，秘書處公文說沒有指派人員隨侯訪美，結果處長出現的畫面狠狠打臉，饒慶鈺根本對不起新北市民，請她即刻辭職，到侯友宜競總上班。
新北市議會民進黨團書記長林秉宥表示，今年1月臨時會就問秘書處侯是否要訪問星加坡？饒慶鈺說沒規劃，結果4月侯就出訪，甚至隱瞞到出訪前一天才用短短幾個小時將出訪的採購標案上網。
林秉宥指出，侯友宜已經獲國民黨正式提名，有出國行程是必然的事情，但包含饒慶鈺在內的市府一直主管，不斷地說謊，睜眼說瞎話，包含8月訪日、9月訪美，新北市府官員的謊言，不斷被媒體報導和議員質詢打臉，也絲毫不見愧疚，真的是讓公務員蒙羞。
民進黨新北市議員陳乃瑜則是說到，侯友宜競選團隊將訪美定調為選舉行程，秘書處長卻是參加總統候選人的競選行程，並非市政交流活動，已違反秘書處長應盡的職責，根本就是公然違規兼職。
民進黨新北市議員李宇翔則是痛批，饒慶鈺為替侯友宜拚選舉對市府工作漫不經心，在8月底臨時會質詢竟呆在備詢台上超過1分多鐘無法回答決算保留的2000多萬經費說明，現在又請假陪侯友宜訪美，迴避議會監督，痛批饒慶鈺就是說謊又濫權，應該馬上辭職。