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狗屎運爵士大樂團10週年「十全十美」音樂會10月10日發燒登場

▲狗屎運爵士大樂團將於國慶日當天舉辦創團10週年音樂會（圖／記者林怡孜攝，2023,09,18）
▲狗屎運爵士大樂團將於國慶日當天舉辦創團10週年音樂會（圖／記者林怡孜攝，2023,09,18）

記者林怡孜/台南報導

在台南致力於爵士樂教育，至今已累積超過3000名學習人次的狗屎運爵士大樂團，即將迎接創團10週年。10月10日下午4點鐘將在充滿復古風情的全美戲院舉辦「十全十美」10週年音樂會。邀請創團10年來的團員們回娘家共同演出，除了聽眾喜愛的曲目，還有讓人驚喜，全新編曲的安可曲，將帶給喜愛爵士樂的聽眾耳目一新的感受。

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▲狗屎運爵士大樂團請來加上國寶級電影看板大師顏振發手繪大幅電影看板（圖／記者林怡孜攝，2023,09,18）
▲狗屎運爵士大樂團請來加上國寶級電影看板大師顏振發手繪大幅電影看板（圖／記者林怡孜攝，2023,09,18）
狗屎運樂團團長曾己銓表示，狗屎運樂團創立於2013年，團名「Koswing」以自己的綽號「狗屎」，加上爵士樂最不可缺少的靈魂「Swing」結合，而有了狗屎運成形。創團10年來，來自各地的團員每週不間斷的練習，從一開始的教學為主，到至今發展成可以獨當一面演出，甚至受邀參與台南國際音樂節、2020國慶焰火表演，在台南大型舞台上發光發熱。每年舉辦的「爵士基因」音樂營為南部第一個爵士音樂營，培育出了許多樂手。狗屎運秉持著「爵士即是生活」的態度，讓爵士樂成為生活的養分，肥沃腳下每一吋土壤。


這次音樂會的主視覺由樂團設計師－溫朵盈盈設計，以充滿濃濃復古味的漫畫風呈現，再邀請國寶級手繪大師顏振發手繪看板，站在街頭就能欣賞到全美戲院外牆上的這幅作品。除此之外，音樂會當天也能夠享用到使用天然食材製作的 Bebop x 狗屎運聯名冰淇淋 「Orangey Chocolate」。團長曾己銓非常誠摯地邀請大家，在10月10日一起到台南人的共同回憶—全美戲院，享受一場聽覺、視覺、味覺三重饗宴。



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