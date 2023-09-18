狗屎運爵士大樂團10週年「十全十美」音樂會10月10日發燒登場
在台南致力於爵士樂教育，至今已累積超過3000名學習人次的狗屎運爵士大樂團，即將迎接創團10週年。10月10日下午4點鐘將在充滿復古風情的全美戲院舉辦「十全十美」10週年音樂會。邀請創團10年來的團員們回娘家共同演出，除了聽眾喜愛的曲目，還有讓人驚喜，全新編曲的安可曲，將帶給喜愛爵士樂的聽眾耳目一新的感受。
記者林怡孜/台南報導
狗屎運樂團團長曾己銓表示，狗屎運樂團創立於2013年，團名「Koswing」以自己的綽號「狗屎」，加上爵士樂最不可缺少的靈魂「Swing」結合，而有了狗屎運成形。創團10年來，來自各地的團員每週不間斷的練習，從一開始的教學為主，到至今發展成可以獨當一面演出，甚至受邀參與台南國際音樂節、2020國慶焰火表演，在台南大型舞台上發光發熱。每年舉辦的「爵士基因」音樂營為南部第一個爵士音樂營，培育出了許多樂手。狗屎運秉持著「爵士即是生活」的態度，讓爵士樂成為生活的養分，肥沃腳下每一吋土壤。
這次音樂會的主視覺由樂團設計師－溫朵盈盈設計，以充滿濃濃復古味的漫畫風呈現，再邀請國寶級手繪大師顏振發手繪看板，站在街頭就能欣賞到全美戲院外牆上的這幅作品。除此之外，音樂會當天也能夠享用到使用天然食材製作的 Bebop x 狗屎運聯名冰淇淋 「Orangey Chocolate」。團長曾己銓非常誠摯地邀請大家，在10月10日一起到台南人的共同回憶—全美戲院，享受一場聽覺、視覺、味覺三重饗宴。