陳吉仲出來了！現身柯建銘辦公室 委屈喊農業部、畜產會最辛苦
超思、台農雞蛋爭議連環爆，農業部長陳吉仲近期飽受砲火猛攻，前（17）日更為此請辭，但因為行政院認為仍有「對外界釋疑」責任，故予以慰留，陳吉仲此後神隱整整一天，今（19）日上午，陳吉仲現身立法院、接受媒體聯訪。對於相關訊息，陳吉仲表示，許多針對雞蛋的專案進口、排山而來的污衊抹黑，都不是事實，這次專案進口是讓消費者、農民都受惠的政策，最辛苦的就是農業部和畜產會要來執行。
記者林志怡／台北報導
非洲豬瘟中央災害應變中心昨日召開第28次會議，會後記者會原定由陳吉仲主持，但由於昨日晚間爆出陳吉仲請辭部長職位、遭行政院長陳建仁慰留一事，農業部於同日晚間緊急宣布，記者會改由農業部防檢署署長邱垂章主持，其他2場預定行程也全數取消、神隱整整一天，後被目擊短暫出現在農業部後，火速駕車離去。
今日上午陳吉仲終於露面、現身民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室進行報告，會前接受媒體聯訪時表示，非常感謝安排這個會議，讓他可以解釋專案進口與執行議題，雖然只是一顆雞蛋的進口，但充滿非常多專業問題，這次希望把許多外界質疑一次講清楚。
至於在野黨猛攻雞蛋議題、更稱農業部買的蛋是「爛蛋」，陳吉仲強調，進口雞蛋一定有其相關保存期限，有相關規範，農業部也有告知業者，再比如説他跟超思經營者家人是多年好友，更不是事實，「各位可以看得出來，過去3個禮拜，許多針對雞蛋的專案進口、排山而來的污衊抹黑，都不是事實」。
陳吉仲說，他會捍衛雞蛋的專案進口，這項政策是為了讓消費者吃得到、買得到、又平價，同時農業部也想照顧到農民，所以關稅、營業稅都沒有讓他調降，這是讓消費者、農民都受惠的政策，但最辛苦的就是農業部和畜產會要來執行。