獨／政大宿舍首開放男女混住！學生會正在推房內不分性別混住

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政大表示，化南新村臨時宿舍開放28棟給學生申請，1棟1戶共2樓，設有小庭院，每棟有4至5個雙人房寢室，1至2個衛浴及小客廳，部分設有小廚房，4房型（每戶8人）和5房型（每戶10人），每戶月租分別為新台幣2萬元和2.5萬元，學校開放學生自由組隊申請承租且不限制性別，扣除6棟給國際生，台生與舊生共有22組名額，結果高達39組申請，中籤率近6成，但目前申請狀況，仍以同性者同住1戶居多。
政大住宿組長林宗憲表示，學生平常就會組隊申請學校宿舍，考量生活習慣、彼此熟悉、配合程度，加上「化南新村」每一棟的人數眾多，為了讓學生順利組隊申請，在性別上就沒有限制，且租期為1年，不用像一般宿舍寒暑假要搬走，讓學生跟在外租屋一樣自由、方便，公布申請後，學生反應熱烈，但學生仍以同性者組隊申請為多。
林宗憲說，但這些都是臨時宿舍，目前指南校區新宿舍還在招標中，預計還要蓋4至5年，屆時可提供約1810個床位，待新宿舍完工，就會把學生挪移到新宿舍，化南新村可能會收回供學校其他用途，指南校區新宿舍預計會有2人套房、4人套房，應該也會規畫一層作為性別友善宿舍。
徐致遠表示，指南校區新宿舍因為缺工問題，一直流標，何時動工也不知道，學生更在意的是有沒有地方住，學校2年前得知莊敬外舍的地要蓋捷運，就馬上提供久康街社會住宅給學生申請，自己就是第一批順利申請入住的學生，該中繼宿舍就是家庭式，讓學生不分性別，自由組隊登記，一起承租一戶，「化南新村」形式也差不多，因此學生對於「化南新村」開放男女混住，不覺得新穎或特別，大家都深知這是因為宿舍供給量不足，而有替代方案，學生最在意的還是「有地方住最重要」。
但政大性平委員、前任學生會長何傑恩卻有不同看法，他說，「化南新村」臨時宿舍是在他任內推動，將此一舍區劃為去性別檢查舍區（完全不檢查學生生理性別），是「大學直接管理下的宿舍」的首例；這次設置的原因是教師代表和學生代表出於「性別友善」的理念，提出剛好可以在這類家庭式舍區進行性別友善宿舍的嘗試，對多數同學會是可接受的選項，對於跨性別等少數學生也可能成為友善的選項。
何傑恩說，在這個舍區之後，政大學生會也正在推動現存的自強十舍設置一層「性別共融樓層」，期望在套房式的宿舍也能創造國內大學第一個「套房內可不分性別自由組隊」的宿舍。
另外，化南新村為政大在台復校後於1960年代初期所興建之教職員宿舍，位於台北市文山區萬興里，2020年被台北市文化局登錄為「聚落建築群」，據現有規定，仍可進行內部整修。據政大資料顯示，化南新村堪稱「大師聚落」，過去不少政大老教授常將化南客廳當講堂，帶著學生在客廳談文說道，像是已故國學大師熊公哲等。
徐致遠認為，化南新村改建為臨時宿舍的議題，比起開放男女混住，文資再運用的意義更為重大。