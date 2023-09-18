共軍派103架次軍機擾台　學者分析新型法律戰與聯合作戰融入軍演

我是廣告 請繼續往下閱讀
揭仲指出，9月17日共軍軍機在台灣周邊的大規模演練，未必有特殊的政治動機，不排除是按照年度計畫所實施的計畫性演習。他解釋，每年的7到9月，原本就是共軍各戰區實施大規模跨軍種演習的高峰期；且隨著共軍新裝備的加入、武力投射能量的提升與對實戰化的強調，演習規模與強度原本就會逐漸增加。因此，在西太平洋實施對抗演習的共軍艦隊已陸續返航後，9月17日共軍機群的演訓，就有可能是依照年度計畫所實施的演習。
揭仲分析，9月17日共軍進入我防空識別區的40架軍機中，可看出二大目的。其中，「蘇愷-30」、「殲-11」、「殲-10」與部分的「殲-16」戰鬥機，明顯是在繼續執行於海峽中線以東、我方所劃設限航區內長時間飛行，藉此否定我方有權依法設立限航區的新一波「法律戰」；但進入我西南、南方與東南空域的機群，包括2架「運油-20」、若干架次「殲-16」戰鬥機，與1架次的空中預警機，則是在實施戰鬥機海上空中加油，以執行長距離護航與打擊任務的演練。
揭仲說，在9月13日，共軍也派出3架「運油-20」、若干架次「殲-16」戰鬥機與空中預警機，幾乎同樣的編組，前往我西南、南方與東南空域，執行相同的演練項目。
揭仲表示，共軍在9月13日與9月17日，於短時間內執行二次戰鬥機海上空中加油演練，且出動多達5架次的「運油-20」空中加油機，應該是隨著「運油-20」機隊數量的成長，共軍開始安排讓各戰鬥機部隊輪流出動，與「運油-20」共同演練海上空中加油作業。