「來吧！桃園大方購！」 抽獎好禮超過2萬份總價值達4千萬
為帶動桃園消費商機，桃市府啟動「來吧！桃園大方購」產業聯合行銷活動，涵蓋「GO（購）世客博」、「GO（購）商圈市集」、「GO（購）觀光工廠」三大主軸，自今年5月至11月底，結合在地商圈、公有市場、夜市、觀光工廠、世界客家博覽會，推出各項優惠及抽獎，只要在桃園消費、參與活動並完成指定任務，就有機會抽中汽車、電動機車、智慧手錶、買菜金等超過2萬份、總價值4千萬的獎品，歡迎大家來桃園吃、喝、賞、玩、買，購物抽好禮！
記者李春台／桃園報導
「GO（購）世客博」配合8/11至10/15於桃園舉辦的「2023世界客家博覽會」，囊括臺灣近百家客家相關特色品牌與鄰近特色商圈店家，於「世界館」、「臺灣館」兩大主展館周邊的伴手禮展區，展售全台15個縣市共計173種不同的客家鄉鎮禮品、總計超過226樣品項，展期間達成特定消費任務，即可參加福袋換購及抽獎，有機會把最大獎「YAMAHA EMF 電動車」騎回家！
「GO（購）商圈市集」匯集在地店家的力量，以特色節慶活動吸引不同客群走入桃園商圈，包括：8/20-9/24「桃園好市採購月」串聯23處公有市場、9/29-9/30於博愛、桃園站前商圈舉辦「桃味大廟‧人生大市」示範商圈主題市集、9月至11月「桃園購物節」有超過1000家合作合約店家參與、11月「桃園咖啡節」以及下半年魅力金三角商圈、中原商圈、中壢車站商圈等活動，推廣商圈特色，打造精彩多元的購物體驗。
「GO（購）觀光工廠」延續今年5月開跑的觀光工廠嘉年華活動，即日起至10月31日止，只要到有參加串聯集章活動之觀光工廠，完成指定任務可獲得專屬戳章，集滿3個印章，即可參加抽獎，有機會抽中購物金、觀光工廠特色商品等總價值達300萬元的豐富獎品，鼓勵大家到觀光工廠認識不同的在地產業，並體驗手作樂趣。
「來吧！桃園大方購」邀集20個魅力商圈、23處公有市場、4大夜市、22家觀光工廠及世界客家博覽會串聯接力，打造消費者與商家雙贏局面，歡迎大家來桃園共襄盛舉。更多資訊請上桃園市政府經濟發展局臉書專頁「桃好您的心」（https://www.facebook.com/EDB.TYCG）查詢。