越南景氣低迷！製造業狂裁員　30萬工人沒錢賺改去捕魚

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往年這段時間，越南工廠都加大生產力道，以應付聖誕節假期的消費需求，但越南製造業現在卻在縮減人力，根據越南國家統計局數據顯示，今年第二季越南整體製造業失業人數高達30萬人，這些失業工人被迫從事地下經濟活動，去捕魚、務農或投入居家清潔。
雖然有企業擔心中國的地緣政治風險，包括快時尚品牌優衣庫和晶片製造商新思科技等公司不斷加強在越南的業務。但越南除了受到需求衰退的衝擊影響外，基礎建設不足導致停電狀況頻繁；官僚體系繁文縟節，官方單位了避免受到調查，不願意放開手腳批准各種申請，導致工程或業務發展進度陷入落後。
越南正在取締貪腐，申請核發許可變難，影響所及，前六個月的公共投資僅達全年目標的33%。
牛津經濟研究院（Oxford Economics）助理經濟學家Theng Theng Tan認為，越南景氣低迷「看不到終點」，中國解封提振出口需求的希望幾乎消失。鑑於嚴峻的外部環境，下半年GDP恐難達到越南總理范明正希望成長9%的目標。
儘管如此，仍有分析師看好越南前景，指出如果越南工廠和港口能跟賞，庫存將在未來幾個月內消耗，最終恢復對越南產品的需求。
基於美國總統拜登最近訪問河內、華府有意資助越南開採稀土，還提供200萬美元支持越南培訓人才從事半導體組裝、測試和封裝。香港城市大學研究國際經濟法的教授蔡斯（Julien Chaisse）對於越南前景抱持樂觀態度，認為美越夥伴關係可能為越企帶來新機遇，帶動經濟反彈。