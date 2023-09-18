馬斯克用特斯拉自駕輔助「曾差點丟掉小命」！衝辦公室飆罵工程師
現年52歲美國富豪馬斯克（Elon Musk）身價驚人，名下擁有眾多資產，最強電動車公司「特斯拉」也是他的所有物。不過近期剛上市的馬斯克自傳中，卻披露了過去特斯拉自動駕駛還在測試的時期，曾差點害馬斯克本人丟掉小命的事件，細節曝光也引起討論。
記者潘毅/綜合報導
據外媒報導，近期發行的《馬斯克傳》（Elon Musk）由傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）執筆，其中有一個段落是講述，馬斯克在2015年時曾親身測試特斯拉的自駕系統Autopilot，當該車輛行駛在405號洲際公路一處彎路時，卻因為光學感測器出狀況無法識別褪色的路面車道線，導致馬斯克乘坐的差輛突然轉向，「只差一點」就正面撞上對向車輛。
而類似情況發生後，馬斯克都會氣炸前往特斯拉辦公室，對負責Autopilot的工程師們大發雷霆，要求他們「做點什麼」修復這問題。不過傳記中也提到，特斯拉工程師也是充滿無奈，因為他們認為自動駕駛採用激光雷達是安全性最高的選擇，
但馬斯克卻認為，特斯拉汽車只需依靠光學傳感器就足夠了，像人類主要用眼睛認路、識別一樣，因此拒絕使用激光雷達（LiDAR）技術，因為昂貴又不必要，最後工程師仍無法改變馬斯克的想法。