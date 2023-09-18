2023台南築角最終決賽 戰況激烈精彩紛呈

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台南市長黃偉哲表示，今年9組團隊利用二個月的暑假期間，面對酷暑颱風等天候挑戰及材料與工法運用，團隊攜手不分晴雨晝夜一起打拼，所呈現營造點成果令人相當感動且驚豔，而每個作品突顯出在地的人文故事與背景，打造專屬台南的精巧生活場域。
都發局長徐中強嘉許青年學子、社區積極地投入參與，為台南新增9處創新優質環境，相當值得肯定。其中左鎮區公舘社區在與淡江大學的通力合作下，優化廢棄校園的門面，並推廣地方葛鬱金產業。善化區嘉北社區則和文化大學整理老屋周邊環境，打造聚集休閒空間提供孩童課後去處。新營區姑爺社區跟中原建築系學生一起賦予閒置空地新價值，地景式的設計手法吸引話題，營塑全齡友善空間。佳里區禮化社區則跟銘傳大學藉由五分火車與歷史元素，創造嶄新的地景與回憶。
後壁區嘉田社區搭配逢甲大學，增加活動中心旁的戶外空間，改良廚餘堆放地點，營造慢活姿態。東山區聖賢社區有高雄大學加入營造社區口袋公園，以兒童學習樂園為出發點，重現社區回憶。永康區鹽興社區則與聯合大學合作，規劃食農教育農園並鼓勵生態教育，也試圖與社區產業連結發展。台南市養鹿協會與正修科大的同學，將入口意象啟動，動線重新規劃、圍籬改造等，創造一個適合親子互動的親鹿環境。北區大仁社區結合台中科大，共創出都會區公園中的新容貌，改善環境舒適度且吸引民眾聚集。
都發局表示，學生團隊對於環境的想像與付出，都真切地落實在每個社區的營造點上並結合社區使用，同學們透過自己的雙手與汗水創作出來的作品，更體認到現場營造的工序與細節，實作經驗值大增也有滿滿的成就感，大部分同學亦將營造過程記錄並剪輯成短片上傳網路平臺，藉此與親朋好友分享這樣難得的台南經驗，並期許在年度成果發表時勇奪「最佳築角」之榮譽。