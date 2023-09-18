賴佩霞參選請辭舞台劇引風波 劇團團長馮翊綱籲同業幫忙頂
女星賴佩霞因擔任郭台銘副手，參選2024總統大選，因此辭演舞台劇《蘑菇》，劇組為此取消演出，賴佩霞遭炎上。馮翊綱和范瑞君2位經常演出舞台劇的演員，今（18）日出席東森《全民星攻略》記者會，被問起此事，馮翊綱嘆：「各劇團可能不一樣的判斷，這個要尊重他們的判斷。」希望能有舞台劇同業能站出來將台頂起來。范瑞君則直言「當然就劇場人來講，會覺得非常的可惜」，並相信一切都會有最好的安排。
記者黃盈容／台北報導
郭台銘上週宣布找藝人賴佩霞當副手，獨立參選2024總統大選，賴佩霞因此辭演舞台劇《蘑菇》，因劇組找不到替代人選，只得取消演出、全額退票，消息公布後，全網炸鍋為劇團抱不平。賴佩霞今下午也說明原因，她因選擇投入競選，無法100%奉獻給劇團，體力也無法負荷，所以辭演《蘑菇》，她要為此道歉。
馮翊綱為「相聲瓦舍」團長，演出舞台劇經歷約35年，提到像賴佩霞這種狀況，馮翊綱坦言，「我一天到晚在遇到這種狀況，我們相聲瓦社也好，我們在外面演出也好，經常遇到演員要替換，是痛苦的事情，但是很無奈的。」
馮翊綱透露，過去曾當過被替換的人，也救過火，「我在寶島一村臨時生病，也有別人來頂替我，舞台劇演員是非常有同胞愛的，大家會集中起來，各位很盼望在這個，北藝中心的演出，能夠有我們的同業站出來能夠把台頂起來。」馮翊綱也尊重劇組的決定、判斷，「馮勃棣（《蘑菇》編劇）也是我們的老朋友，也要祝福他。」
范瑞君以劇場人角度來看，她認為《蘑菇》取消演出非常可惜，「因為的確我們都是很早就做計畫，的確非常困難在這麼短的時間內，讓所有的演員或者是工作人員，可以有新的工作銜接上，那這方面我們當然都很心疼，也很心疼一個作品，不能夠很快的跟觀眾見面」，但她不忘祝福一切，會有最好的安排。