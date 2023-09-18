日本旅遊服務品質變差！中國觀光客嘆「差別待遇」 專家反曝真相
日本福島首批核廢水從8月底排放，引發鄰國輿論譁然，而中國的民間反應更是激烈，甚至出現打電話騷擾日本店家、各級機關的行為。而近期更有中國遊客發現，飛往日本感覺到旅遊服務品質變差，憂心是遭到差別待遇，但日本專家則提出不同見解：「是日本國內的問題」。
記者潘毅/綜合報導
據日媒《Diamond online》報導，近期有中國遊客表示：「過去日本觀光旅遊品質很好，但自從疫情後卻服務品質卻大幅下降，比起日本物價上漲更讓人感到驚訝」，許多中國遊客也擔心，因為先前核廢水問題，導致反華情緒升高，「服務人員也因此有了這種差別待遇的『鹹味反應』情緒」。
不過日本飲食服務業媒體人梨田先生則認為，日本的服務大不如前的主要原因，並非近期時事所導致，而是「很多服務上手的老人漸漸退休，換上來的年輕人大多是手機世代的人，不善於跟人之間的交際以及察言觀色，才會讓旅客感覺到冷淡」。
梨田先生也坦言，世界上大部分的國家雖然很發達，但是卻沒有一個國家的人擁有日本人服務的精神，所以希望日本的年輕人能把當年的服務水準維持下去，才能讓需要觀光資源的日本，能一直能夠保持在觀光大國排名的前段班。
針對此見解，常駐日本數十年的《日本省錢小站》的特派員站長也覺得十分有道理，隨後解釋：「有蠻多台灣的朋友，覺得這幾年日本的服務感覺沒有幾十年前那麼好，或許日本政府真的要想一些辦法，來提高年輕人的服務素質才能」。
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