親信提拔、倒台都太兒戲！分析：習近平缺知人之明　宛如崇禎皇帝

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自己一手提拔的親信都靠不住，顏純鈎直言，這顯示習近平根本缺乏知人之明，像外交部長、國防部長這些重要幹部，不查過三代、不層層檢驗考察，是爬不上去的，按理說應該萬無一失，誰料不到1年，就反目成仇、淪為階下囚，未免過於兒戲。以秦剛為例，一個舉足輕重的外交部長，上任不到1年就莫名其妙被關，還留了一個國務委員的頭銜給他，又不公布他的罪狀，官場內除了膽顫心寒，不會有任何正面作用，光這一點，又證明習近平的用人毫無政治智慧，一心只想製造寒蟬效應，但若官員都變成寒蟬，又有誰能放膽用心做事。
顏純鈎認為，這些高幹倒台，其實都不關貪腐什麼事，比較會跟政治有關係，因為「中共體制內有誰不貪腐，都可以立一個廉潔碑坊了」，要說貪，無論是銀行出納這種小位置，還是醫院院長，貪腐動輒以億計算，火箭軍軍頭也不過是這種水平，要說火箭軍在軍備採購上有「大弊案」，與各級高官的貪污比起來，也不會嚴重到太離譜。
如今，中國外交部因秦剛倒台而一片混亂，國防部也因李尚福下台、火箭軍全軍覆沒而亂象叢生，接二連三的官場大地震，是一個王朝末年的徵兆，越是歲月艱難，越要設法保持內部穩定，先安內後攘外，習近平卻總以為「個別的混亂不影響大局」，不明白這些所謂的「個別的混亂」若互相疊加，很容易造成全局的顛覆；真正有智慧的領袖，應該疑人不用、用人不疑，否則官場一年到頭動盪，最後只剩一些唯唯諾諾、狂拍馬屁之徒，有才幹的人慢慢退出，真正碰到危重的環境，就會成為光桿司令，自己荷戟枯守。
顏純鈎坦言，中國如今內外交迫，經濟疲軟不能興、地方債蓄勢待發、失業率步步攀升，習近平團隊卻毫無對策，倒是一天到晚內鬥不息，無法真正解決問題。最後，顏純鈎談到明末崇禎皇帝的遺詔內容，企圖以「諸臣誤朕」，把江山倒懸的責任歸咎於手下官員，據說習近平在被曾慶紅責怪後，也曾向身邊人抱怨，說黨內大佬將前幾代留下來的「蘇州屎」都倒在自己頭上，心態與崇禎相似；然而，造成江山破敗風飄絮之孤絕處境的，也許不是「諸臣」，恰恰是「皇上」自己。