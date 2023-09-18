42歲本土劇女星江泳錡摘除子宮「不生了」！嫁電視台高層4年婚變
主演本土劇《甘味人生》竄紅的42歲八點檔女星江泳錡，嫁給三立監製老公楊煥喻4年，在7月傳出婚變，江泳錡近日上節目《命運好好玩》，宣布自己摘除子宮，長年飽受子宮肌腺症所苦，江泳錡月經一來痛到在地上打滾，於是聽從醫生建議拿掉子宮，「我決定不生了。」
記者羅凌筠／綜合報導
江泳錡為了子宮肌腺症動過2次手術，她形容月經來的時候，比生小孩更痛，「每次來都痛到送急診，打很重的止痛藥，4月、5月去韓國，痛到我不要說地上打滾，我是臉白得很恐怖，送急診進醫院，2、3萬台幣這樣燒，他也只能給妳打針，搞到我每個月提心吊膽，是不是要來了。」
江泳錡決定拿掉子宮，是因為在韓國送醫的經驗陰影太深，而且她的體質今年開始變化，對藥物產生嚴重副作用，曾經一個月胖4公斤，基於職業道德，她不想上鏡水腫，決定摘除子宮、保留卵巢，手術後她有員工要養 不得不直播，導致自己大出血，急忙返回醫院，醫生都忍不住搖頭：「我每次看妳直播，都好想上去罵妳哦！」
至於和楊煥喻4年婚變，江泳錡經紀人受訪提到：「夫妻的確有爭執，彼此還再磨合，就我所知還沒離婚，給他們一點空間，能夠成為夫妻不容易，站在公司的立場，當然希望他們好好坐下來談。」對於楊煥喻官宣離婚，江泳錡經紀人回覆：「應該是喝醉了。」