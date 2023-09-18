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巴西雞蛋塗臘才能飄洋過海？農業部拿「汽車打蠟」解釋

▲雞蛋塗臘是為了保護外殼，實際上能保存多久，還是取決於冷鏈的處置方式。（圖／記者許若茵攝）
▲雞蛋塗臘是為了保護外殼，實際上能保存多久，還是取決於冷鏈的處置方式。（圖／記者許若茵攝）

記者林志怡／台北報導

巴西專案進口雞蛋爭議燒不停，近期台農誤標日期爭議更引出進口蛋「有沒有塗臘」的問題，農業部最初的說法讓民眾覺得「有塗臘才能久放」，但農業部次長陳駿季今（18）日強調，塗臘是為了保護蛋殼，雞蛋能否久放、能放多久，最重要的決定關鍵還是冷鏈保存。

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超思巴西雞蛋爭議衍伸出的台農保存期限戰場，至今仍未落幕，雖台農已經承認誤標保存期限，但農業部一度提到「巴西雞蛋有塗臘，所以可以放4個月」，讓民眾有種「塗了臘才能久放」的感覺，但食藥署又提到，台農洗選雞蛋後，並沒有再度塗臘，讓民眾頓時搞不清楚，雞蛋到底有沒有塗臘、能不能久放。

對於民眾對於塗臘與否陷入錯亂，陳駿季解釋，不同的國家都會用不同的方式去「包覆（coating）」雞蛋表面，已達到保護蛋殼的效果，使用的材質也非常多，比如大家討論的塗臘、或是噴膜，其中巴西就是採取噴膜方式處理，使用的材質通常是礦物油等。

不過，陳駿季特別提到，同一個國家也可能有不同處理方式對蛋殼進行保護，就像車主在保護汽車外殼時會打臘，用的可能是油臘、也可能是水蠟，但最終目的都是一樣的，同一個國家、不同國家用不同材質是普遍的情況。

至於噴膜、塗臘到底與保存期限有沒有關係？陳駿季直言，噴膜、塗臘就是要保護蛋殼，巴西蛋能否完好的輸出，主要看的是冷鏈運輸，這才是保存期限的關鍵。

另一方面，依據食藥署的《洗選蛋工廠符合食品良好衛生規範準則之指引》，內容列出台灣蛋場建議採行的洗選標準程序，其中風乾後進行的「油蠟處理」一項寫明，若有油蠟處理，所使用的油蠟應選用可供食品使用的原料或食品添加物，如石油蠟或合成石油蠟。

食藥署所提到、台農洗選雞蛋後沒有再做一次塗臘程序，食藥署長林金富解釋，蛋品在巴西的處理狀況，並非報驗內容，因此食藥署並不清楚相關處置，不過就台農的洗選生產流程來說，確實在溫水清洗、風乾之後，沒有再經過塗臘的程序，也沒有強制所有廠商一定要做塗臘的處理。

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