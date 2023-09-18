張忠謀談台灣優勢！是晶片製造領導者　需捍衛這樣的地位

我是廣告 請繼續往下閱讀
張忠謀說「摩爾定律」每1年半到2年電晶體就會翻倍，讓晶片被廣泛應用，晶片變得無所不在。例如智慧型手機、車輛、商業電腦，甚至國防導彈都用得到晶片，以蘋果智慧型手機為例，一支蘋果手機就有150億個電晶體。他也提到，台積電會成功就是做出獨特的商業模式，專注於晶圓製造與封裝，專心做研發不與客戶如蘋果、輝達（NVIDIA）競爭，讓晶片設計者得以專注於設計晶片。
張忠謀提到，美國於50、60年代在晶圓製造有非常好的競爭優勢，不過目前情勢轉變，台灣在晶圓製造具有優勢，原因就是擁有好的人才與非常敬業的工程師。他提到台灣的人才願意在晶圓廠的環境中工作，台積電每年離職率約4%至5%，而美國70、80年代離職率達15%至20%。
張忠謀說，訓練作業員和工程師需要數年時間，但流動率卻超過10%，認為這樣怎麼會有好成績。他說台灣人才多且流動率低，或許未來數十年後可能會改變，但這是現在台灣的優勢。
另外，台灣交通方便也是台灣的優勢之一，張忠謀說台積電在新竹、台中和台南有3個製造基地，彼此可以透過高鐵連結，1000至2000名工程師平日在宿舍、周末回家，這樣的通勤方式在美國可能行不通。
最後張忠謀指出，全球已有超過70億人口，有75%的人有智慧型手機，並說已開發國家的人民大多都會使用到台灣製造的晶片產品，台灣是晶片製造的領導者，而台灣需要捍衛這樣的領導地位。