PLG／林秉聖、阿拉薩都沒來　攻城獅今簽下張傑瑋補強後場戰力

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張傑瑋身高184公分87公斤，來自美國北卡羅來納州，自萬能科大畢業後透過選秀加入PLG聯盟，上賽季效力於高雄17直播鋼鐵人，場均貢獻4.4分3籃板2助攻。張傑瑋憑藉滿滿能量，有著「小鋼炮」稱號，更曾在菜鳥年以單場25分8助攻好表現技驚四座。
張樹人總經理認為張傑瑋展現出的企圖心與態度是攻城獅與他正式簽約的關鍵，「從訓練過程中能看到他帶給本土後衛高國豪、田浩蠻大的刺激，也發現他與隊友擦出好的火花，這正面的互動大大提升團隊訓練的專注度與效果，期待他能為攻城獅注入更多熱情。」
林冠綸總教練也表示，「教練團在這一個月中已看到他的成長，傑瑋在轉換快攻與防守時能夠製造對手威脅，希望他未來持續增強外線投籃能力，成為攻城獅替補的穩定力量。」
張傑瑋自八月初參與攻城獅試訓，經過一個月的測試後正式簽約，張傑瑋表示：「在這段期間，我的信仰支撐著我不斷努力，感謝上帝為我開啟職業生涯的另一條道路。」另外新賽季他也特別換上0號戰袍，他認為「零」時時刻刻提醒著他「沒有上帝，我什麼都不是」。由於PLG各球團僅擁有一位外籍生球員名額，張傑瑋也認為在這高度競爭的環境下，使他激發出更好的自己，也漸漸具備更強壯的職業球員心態。
新賽季即將來臨，張傑瑋認為自己非常融入攻城獅團隊，希望能以「防守」為球隊帶來更奔放的活力，成為攻城獅另一位「防守大鎖」。