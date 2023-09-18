郭台銘全力拚連署！51天要完成30萬份 平均每天要6千份才能達標
鴻海創辦人郭台銘登記獨立參選總統，台北連署總站今（18）開張，自9月19日起至11月2日止，每天上午九點半到晚上九點半，開放民眾到場參與連署。根據中選會訂定連署門檻，要登記參選總統，必須有28萬9667人，若扣掉不合格份數，至少要有30萬份，要在51天內完成，平均一天約要有6千份連署，相當拚。
記者何哲欣／台北報導
台灣自1996年開始總統直選，若非政黨推薦，就要先經過連署，而過去只有5組總統候選人通過連署門檻，參與大選競爭行列，包括1996年的林洋港、郝柏村與陳履安、王清峰，林郝配連署人數65萬4054人，但中選會審查結果為63萬7139人，陳王配連署39萬8505人，中選會審查結果為38萬6548人。
到了2000年，親民黨主席宋楚瑜聲勢如日中天，連署人數達106萬8888人，但審查結果為94萬9223人，另一組許信良朱惠良也獨立參選，連署人數34萬8100人，審查結果28萬4899人。最近一次有獨立總統候選人是2012年，宋楚瑜再度出馬，連署達46萬3278人，審查結果44萬5864人。
根據歷年連署狀況，中選會審查後通常會再剔除1、2萬份連署書，因此郭台銘至少要有30萬份連署比較保險，照此份數估算，每天都要有6千份左右，若郭台銘在全國開設3百個連署點，每個點在每天平均都必須要有2百份進帳，才趕得上進度。