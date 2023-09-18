曝郭台銘曾動念解決蛋荒 黃揚明：慶幸沒合作否則傷害選情
在野黨頻頻攻擊政府進口蛋專案，農業部長陳吉仲昨日傳出請辭獲准的消息，行政院直到晚間9時許才聲明澄清並無此事。資深媒體人黃揚明今（18）日表示，據悉鴻海創辦人郭台銘曾在今年缺蛋期間動念，想透過力量進口百萬顆雞蛋，最後沒有適合的合作夥伴，當時有人推薦很紅的「養雞大王」，但因故並沒有合作成功，認為郭台銘會有點慶幸沒有合作，「否則對他的選情可能造成傷害」。
記者陳威叡／台北報導
黃揚明表示，近日雞蛋爭議延燒，郭台銘曾在今年2月因政府缺蛋，在臉書上發過2篇文章，第一篇是在2月21日抨擊缺蛋現象，第二篇則是在2月24日肯定當時的農委會願意進口雞蛋解決問題。
黃揚明轉述可靠消息，稱郭台銘在今年缺蛋期間，曾經動念想靠自己力量進口上百萬顆雞蛋舒緩蛋荒，甚至都已經聯繫到泰國CP集團找到可靠蛋源，不過最後郭台銘並沒有進口這批雞蛋。
黃揚明，沒有進口的原因在於，當初聯絡國內的洗選、物流等業者時，並沒有適當的合作夥伴，當時有人推薦最近很紅的「養雞大王」，但因故並沒有合作成功。
黃揚明指出，郭台銘最近會有點慶幸，當時沒有與「養雞大王」合作，「否則對他的選情可能造成傷害」。