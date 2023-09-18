台8女神陳子玄拍戲壓力大！巴掌臉消失 製作人急問：打玻尿酸嗎
談話性節目《阿姐萬歲》本週二（19日）播出主題「生活處處是壓力？一腳踹開壞心情！」並邀請來賓陳子玄、高山峰、張靜之與身心科美女名醫李旻珊，聊聊究竟你會因壓力而成長，還是直接被壓力打趴？其中，八點檔女神陳子玄就分享，有次拍戲壓力大到狂吃東西，隔天水腫超嚴重，製作人還來關心，「是不是昨晚去打玻尿酸？臉頰下巴都變胖了。」
記者詹鎰睿／綜合報導
失落感也會造成壓力，高山峰笑說，他目前是人生第一次「空巢期」，因為兒子從小到大狀況比較多，像他在2歲時確診「語言障礙」，大一點又有過動症，之後又發現有扁平足、假性近視，一路走來都由爸爸高山峰陪在身邊，直到兒子升國中，到花蓮唸書後，就變成是高山峰有問題了，「因為照顧了12年的小孩，一下子好像不需要你陪伴了，兒子到學校第一天跟他視訊，他還哭，到第二天就完全感受不到了，但我已經習慣他的依賴，我就變得很失落。」
陳子玄則分享，她最近展開人生新計畫，包含拍寫真集、自創甜點以及飾品品牌，由於飾品在網路反應不錯，她就給自己設定KPI，餅乾1個月要賣出500份，完全就是完美主義者，「之前因為賣到1000份過，所以我就想超越。」
主持人苗可麗認為都已經高標了，陳子玄怎還會覺得自己不夠好，給自己過大壓力。陳子玄則笑說拍戲壓力大時就會一直吃東西，像背劇本時就會一直吃洋芋片，有時吃很飽還是會繼續吃鹹酥雞、漢堡、拉麵，結果吃太多變水腫，隔天臉就很明顯變胖，沒想到製作人還打給經紀人問說：「子玄昨天是不是昨晚去打玻尿酸？臉頰下巴都變胖了。」