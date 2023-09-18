新股紅包來了！鑽石生技明正式掛牌上市 中籤者潛在獲利2.68萬元
中天合一集團以及富邦集團大股東蔡明忠及蔡明興兄弟轉投資的鑽石生技（6901），將於明（19）日以每股40元正式掛牌上市。鑽石生技旗下投資組合多元，也策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源。鑽石生技新股抽籤已於9月13日完成，中籤率4.25%，若以9月15日興櫃收盤價66.80元計算，中籤的投資人潛在獲利可望賺進26,800元。
記者許家禎／台北報導
鑽石生技由富邦證券協辦承銷，富邦證券資深副總經理吳春敏表示，鑽石生技為國內專注於生技醫療領域的永續型創投公司，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域，為市場少見之全方位生技領域專家。同時，鑽石生技亦策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源，領先同業投資海外最新生技標的及全球頂尖生技平台。
根據市調公司IMARC數據顯示，2022年全球創投市場規模為2,339億美元，預估2028年將成長至7,086億美元，2023至2028年複合成長率（CAGR）為21.8%。可以預見包括人口老化、人才短缺和現代化的健康需求提升等因素，有望使生技醫療領域之投資吸引力維持高檔。
鑽石生技將透過資本市場的力量，持續挖掘具有國際競爭力的創新科技、平台技術及服務商業模式，並聚焦在能滿足醫療市場缺口之藥物、首創藥物或最佳藥物。未來，鑽石生技不僅僅扮演投資角色，更將串連國際資金、市場、技術及產品，協助台灣打造未來的生技旗艦企業。