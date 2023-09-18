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南韓「國民爺爺」胰臟癌逝！邊希峰突離世　媒體嘆：一代巨星殞落

▲有「國民爺爺」封號的邊希峰，因胰臟癌過世，享壽81歲。（圖／翻攝自imbc news）
▲有「國民爺爺」封號的邊希峰，因胰臟癌過世，享壽81歲。（圖／翻攝自imbc news）

記者江芷稜／綜合報導

南韓傳奇演員離世！有「國民爺爺」之稱的邊希峰，曾主演《順風婦產科》、《我的女孩 My Girl》、《我的女友是九尾狐》、《皮諾丘》等知名戲劇，橫掃影展眾多獎項，卻因罹患胰腺癌，治療多年仍再度復發，今（18）日驚傳過世，享壽81歲，韓媒感嘆「一代巨星殞落」。

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▲勾邊峰（左）是奧斯卡導演奉俊昊的御用演員，曾合作多部電影。（圖／翻攝自網路）
▲勾邊峰（左）是奧斯卡導演奉俊昊的御用演員，曾合作多部電影。（圖／翻攝自網路）
邊希峰1966年以MBC電視台第2期演員出道，曾在韓劇《皮諾丘》飾演李鍾碩的養父，令人印象深刻，他闖盪戲劇圈多年獲獎無數，曾奪得MBC演技大賞、青龍獎最佳男配角、亞太電影獎最佳男配獎，並且和奧斯卡最佳導演奉俊昊多次合作，參演2003年的《殺人回憶》、2006年的《駭人怪物》、2017年的《玉子》，在演藝圈地位極高，演技獲得不少好評。

邊希峰2018年演出《陽光先生》前，因健康檢查發現罹患胰腺癌，決定放棄演出該劇，息影積極對抗病魔，直到2019年回歸小螢幕，才對外公開罹癌一事，當時被認定已經痊癒，沒想到癌症再度復發，18日突然傳來邊希峰病逝消息，享壽81歲。邊希峰靈堂設在三星首爾病院，預計20日中午出殯，長眠地於首爾追思公司（Seoul Memorial Park）。

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