特企／Devsisters 新作《薑餅人之塔》將現身G-STAR 2023

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《薑餅人之塔》即是去年在自家線上發表會「DEVNOW」曝光過的《PROJECT B》，是一款多人合作的動作型手遊，以玩家間的即時搭配和高沉浸式的戰鬥體驗為特色。玩家必須活用餅乾們獨特的戰鬥能力和屬性，部屬多樣化戰鬥策略，在充滿怪獸的神秘「鬆餅塔」中勇敢向上。玩家可以獨自跟著故事線遊玩，享受冒險的樂趣；也能與其他玩家連線遊玩，一同體驗充滿活力的團隊合作。
首次公開的視覺圖描繪了勇敢餅乾、櫻桃餅乾、忍者餅乾，以及《薑餅人之塔》首次公開的原創餅乾，前往「鬆餅塔」的途中與巨大怪物對峙的激烈戰鬥場景，四隻餅乾一起並肩戰鬥的畫面暗示了未來玩家間的連線遊玩模式。
即將於11月16日到19日在韓國釜山BEXCO 會議中心舉行的「G-STAR 2023」， 《薑餅人之塔》也預計藉由 Google Play 展區首次亮相。Google Play 在「G-STAR 2023」中以白金贊助方身份參展，展區規模約200個攤位，將展示三款備受期待、具跨平台遊戲潛力的韓國遊戲；而被選為三者之一的《薑餅人之塔》預計將在Google Play展示區透過「Google Play Games」，以PC的形式呈現在大眾眼前。
Oven Games 總製作人裵亨昱表示：「《薑餅人之塔》的目標是做為一款休閒玩家可以獨自享受或與他人同樂的大眾型動作遊戲。」 「透過與Gogle Play的合作，更多的國內外玩家將能更輕鬆地體驗到我們獨創性的遊戲玩法，請期待我們在G-STAR 2023 的首次亮相。」