日本麝香葡萄跌價！台灣這4處可入手　全聯預告：本週五便宜開賣

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而《NOWnews今日新聞》也詢問美式賣場好市多，官方回應「好市多各賣場皆有販售麝香葡萄，售價為1599元（1.2KGs），產地有日本岡山、山梨、長野」。業者進一步指出，今年日本因為氣候因素以致葡萄生長快速，「但普遍有小串及不成串的貨品，而該貨品則於日本國內流通販售為主」；並說明「由於出口商品品規要求較多，在產量上沒有增加的趨勢，故目前於台灣流通的商品價格並沒有下降的情形」。
遠東SOGO百貨台北店則分享，「日本出口到國外、台灣的，多是好的商品，符合出口的、品質特好的商品，依然維持應該有的價值。（日本麝香葡萄）在價格上目前暫時沒有太大的變動。」
另外，微風超市Breeze Super目前正在舉辦日本長野、滋賀雙城物產展，當季長野縣產葡萄三大葡萄品種都有販售。包含具有高級香氣、翠綠無籽的長野縣「麝香葡萄」，以黑紫色果皮聞名的原創「長野紫葡萄」，還有首度來台的新品種葡萄「妃紅提」；由長野縣果樹試驗場開發的「妃紅提」，擁有紅紫色果皮、
微風超市Breeze Super同步在微風廣場、微風南京、微風南山開賣長野縣產葡萄，根據業者分享，「妃紅提」開賣至今，首批進貨量已完銷；而目前週年慶Breeze Super推出「麝香葡萄福袋」2200元，內含麝香葡萄三串＋限定保冷袋，光是週慶首日麝香葡萄福袋便賣出50組以上。
深受小資族與婆媽買菜首選的全聯福利中心，則低調透露「麝香葡萄全聯往年也有賣，今年會較為便宜，預計本周五上架販售。」不過當記者進一步詢問售價與規格，業者則表示「目前價格尚在做最後確認」。但目前已敢喊出比往年便宜，可見水果控們可以準備手刀開搶了。