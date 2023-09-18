「LINE未讀訊息」變這樣一目了然！台、日用戶嗨求改版：絕對實用

日本麝香葡萄跌價！台灣這4處可入手　全聯預告：本週五便宜開賣

▲日本麝香葡萄跌價，台灣目前於好市多、微風超市、SOGO皆有販售；全聯福利中心則透露，「麝香葡萄全聯往年也有賣，今年會較為便宜，預計本周五上架販售。」（圖／微風集團提供）
▲日本麝香葡萄跌價，台灣目前於好市多、微風超市、SOGO皆有販售；全聯福利中心則透露，「麝香葡萄全聯往年也有賣，今年會較為便宜，預計本周五上架販售。」（圖／微風集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

原本物以稀為貴的日本麝香葡萄，因翠綠外型不用剝皮又無籽、吃起來還有獨特香氣，即使價值不菲，連身處水果王國的台灣人也趨之若鶩。近日傳出因盛產又遇出口量下滑，致日本麝香葡萄價格暴跌近8成。台灣目前於好市多、微風超市、SOGO皆有販售；全聯福利中心則透露，「麝香葡萄全聯往年也有賣，今年會較為便宜，預計本周五上架販售。」水果控們準備手刀開搶了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，根據不願具名的通路業者私下透露，水果等農產品價格經常浮動，以日本麝香葡萄為例，即使日本國內跌價，但出口的價格受到空運、關稅等影響，對台灣售價其實不會這麼快有所反應。

▲美式賣場Costco好市多也有販售日本麝香葡萄禮盒，1.2公斤1599元。（圖／翻攝自Costco好市多官網）
▲美式賣場Costco好市多也有販售日本麝香葡萄禮盒，1.2公斤1599元。（圖／翻攝自Costco好市多官網）
而《NOWnews今日新聞》也詢問美式賣場好市多，官方回應「好市多各賣場皆有販售麝香葡萄，售價為1599元（1.2KGs），產地有日本岡山、山梨、長野」。業者進一步指出，今年日本因為氣候因素以致葡萄生長快速，「但普遍有小串及不成串的貨品，而該貨品則於日本國內流通販售為主」；並說明「由於出口商品品規要求較多，在產量上沒有增加的趨勢，故目前於台灣流通的商品價格並沒有下降的情形」。

遠東SOGO百貨台北店則分享，「日本出口到國外、台灣的，多是好的商品，符合出口的、品質特好的商品，依然維持應該有的價值。（日本麝香葡萄）在價格上目前暫時沒有太大的變動。」

▲微風超市Breeze Super物產展，正販售當季長野縣產葡萄三大品種。（圖／風尚精選股份有限公司提供）
▲微風超市Breeze Super物產展，正販售當季長野縣產葡萄三大品種。（圖／風尚精選股份有限公司提供）
另外，微風超市Breeze Super目前正在舉辦日本長野、滋賀雙城物產展，當季長野縣產葡萄三大葡萄品種都有販售。包含具有高級香氣、翠綠無籽的長野縣「麝香葡萄」，以黑紫色果皮聞名的原創「長野紫葡萄」，還有首度來台的新品種葡萄「妃紅提」；由長野縣果樹試驗場開發的「妃紅提」，擁有紅紫色果皮、高雅香氣、具彈性的甘甜果肉，含糖量達20～21%。

微風超市Breeze Super同步在微風廣場、微風南京、微風南山開賣長野縣產葡萄，根據業者分享，「妃紅提」開賣至今，首批進貨量已完銷；而目前週年慶Breeze Super推出「麝香葡萄福袋」2200元，內含麝香葡萄三串＋限定保冷袋，光是週慶首日麝香葡萄福袋便賣出50組以上。

▲國人熱愛日本麝香葡萄，也吸引長野縣政府來台推廣物產。（圖／風尚精選股份有限公司提供）
▲國人熱愛日本麝香葡萄，也吸引長野縣政府來台推廣物產。（圖／風尚精選股份有限公司提供）
深受小資族與婆媽買菜首選的全聯福利中心，則低調透露「麝香葡萄全聯往年也有賣，今年會較為便宜，預計本周五上架販售。」不過當記者進一步詢問售價與規格，業者則表示「目前價格尚在做最後確認」。但目前已敢喊出比往年便宜，可見水果控們可以準備手刀開搶了。



日本麝香葡萄價崩！一串433元→86元　品種、等級、產季挑選速懂

日本麝香葡萄價暴跌！譚敦慈公開正確「葡萄清洗法」：千萬別加鹽

肯德基「7吋巨蛋撻」回歸！9/19官網開搶　中秋節55間門市取貨3天

雲林人吃壽司郎！斗六店今開幕「按讚送紅盤」吃7天　鮪魚2貫40元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞