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賴佩霞助攻！郭台銘民調拉抬0.7%　想贏賴清德還得「柯郭配」才行

▲郭台銘宣布副手是賴佩霞後，首次民調顯示郭台銘支持度微幅上揚0.7%，來到13.7%，賴清德雖小幅下滑，但仍以28%持續領先。（圖／匯流新聞網提供）
▲郭台銘宣布副手是賴佩霞後，首次民調顯示郭台銘支持度微幅上揚0.7%，來到13.7%，賴清德雖小幅下滑，但仍以28%持續領先。（圖／匯流新聞網提供）

記者徐銘穗/綜合報導

郭台銘上周四（14）宣布副手是60歲女星賴佩霞後，CNEWS匯流新聞網今（18）天公布9月第三周民調，結果顯示，賴佩霞知名度有68.8%，再賴佩霞助攻下，郭台銘本周支持度微揚0.7%，來到13.7%。而賴清德28.0%依舊維持領先，整合牌無論是「柯郭配」或「郭柯配」都有機會超越賴清德。

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匯流九月第三周民調結果，賴清德支持度28.0％，柯文哲22.6％，侯友宜16.3％，郭台銘13.7，未表態為19.4％。與上周比較（賴28.4%、柯23.4%、侯15.6%、郭13%），郭台銘宣布副手後，郭、侯支持度小升，賴、柯則小跌。

▲調查發現賴佩霞知名度有68.8%，僅7.8%持負面看法，15.8%無意見。（圖／NOWnews攝影中心）
▲調查發現賴佩霞知名度有68.8%，僅7.8%持負面看法，15.8%無意見。（圖／NOWnews攝影中心）
調查發現賴佩霞知名度有68.8%，另31.0%則不清楚。進一步詢問對賴佩霞印象，44.8%給予正面評價，31.6%表示沒太大印象，僅7.8%持負面看法，15.8%無意見。

至於賴佩霞搭配郭台銘登記連署，對郭台銘選情是否有幫助，調查發現，有33.8%民眾認為有幫助，45.5%表示幫助不大，20.7%未表態。

民調專家吳世昌表示，整體來看郭台銘選擇賴佩霞擔任副手，「負面效應」相當低，僅不到一成的人對賴的印象不好；目前顯示有33.8%覺得對郭選情有幫助，這或許也是本週郭台銘民調略有提升的原因。

▲賴清德（中）民調依舊維持領先。（圖／記者陳威叡攝，2023.09.17）
▲賴清德（中）民調依舊維持領先。（圖／記者陳威叡攝，2023.09.17）
即便郭賴配成形但仍不排除整合，「柯正郭副」對決賴清德，「柯郭配」獲得47.2%支持，賴清德獲得37.9%支持，兩組人馬差距9.3個百分點，另有14.9%未表態。

若是「郭正柯副」組合，差距並不大，有46.5%挺郭柯配，38.1%挺賴清德，15.4%未表態；如果侯友宜加入戰局，仍有33.8%支持郭柯配，33.4%支持賴清德，22.4%挺侯友宜，10.4%未表態。

吳世昌表示，不論是「郭柯配」或「柯郭配」民調支持率幾乎一致，這顯示不論是郭台銘支持者或柯文哲支持者都渴望能搭配一起，「不論誰正誰副」，「能配起來就好」；三組人馬怎麼整合，將會是未來總統選舉的關鍵。

匯流民調由CNEWS匯流新聞網民調中心採用電話調查方式執行，調查日期為112年9月15日至16日晚間，有效樣本2052，市內電話1025份，行動電話1027份。抽樣誤差在95%信心水準下，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾。

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