特企／擁抱AI熱潮新北三民高中用人工智慧打開師生新視界

近年ChatGPT、生成式AI掀起全球浪潮，對教育的影響也引起各界廣泛討論。新北市立三民高中為幫助師生擁抱最新科技，邀請XCHOOL跨域素養學園-陳坤平秘書長擔任講師，用工作坊形式結合理論與實務，主題上則是針對「學習歷程心得反思」與「自主學習計畫」兩大主題操作ChatGPT，由陳坤平講師給予明確指令及對話框架範例，幫助教師現場實作與ChatGPT對話，並善用4F撰寫法與黃金圈的思維產出實作成果。最後陳坤平講師也鼓勵教師們「AI不會教學生使命感，也沒有熱情和眼界。但若教師們能學會如何善用科技工具，便能啟發學生，成為點燃教育的火」。
參加工作坊的教師紛紛表示，透過這次研習不僅能更深入了解AI的便利性，還學會了如何運用ChatGPT等工具，為自己的教學注入了新的元素。其中一位教師表示：「內容豐富又能融入教育現場，獲得了許多啟發。」校長彭盛佐表示，校方長期致力於為師生提供更優質的學習環境，此次很高興能與XCHOOL跨域素養學園合作，幫助教師認識ChatGPT的教學應用，探索教育科技的趨勢！隨著人工智慧的發展，學生或許可輕易從人工智慧中得到答案，但是教師們卻擁有無法被科技取代的教學熱情與使命感，因此期待透過新北創新教育加速器計畫為三民高中的師生賦能，未來也樂見教師善用新科技工具來解決教學中的挑戰，並提供具吸引力及互動性的學習體驗。
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