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中市守望相助示範演練　警民合作護治安

▲社區守望相助隊示範演(圖／警方提供2023.9.18)
▲社區守望相助隊示範演(圖／警方提供2023.9.18)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府(17)日舉辦理一年一度守望相助示範觀摩，由市警察局長李文章主持，藉由各里、社區守望相助隊的示範演練，讓守望相助隊都能對本身的協勤任務更加熟稔，遇有狀況更能妥善應變處置，並增進各守望相助隊間之交流，維護社區安全。

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中市推行守望相助工作示範觀摩，今年由東勢警分局主辦、 第一警分局協辦，計有19隊守望相助隊，以「守望幸福山城、互助美好東勢」警民合作護治安為活動主軸，並由巡守人員表演家暴、護農專案竊盜及防詐通報等狀況劇，所有隊員歷經多次排練，個個賣力表演，內容活潑且生動逗趣，台上台下歡笑聲不斷，讓人印象深刻，也進而達到犯罪預防宣導的功效；主辦單位並將此次的演練及守望相助隊平日協勤辛勞點滴剪輯成微電影，利用社群媒體擴大宣導，以彰顯守望相助隊員協助維護治安的重要性。


市警察局長李文章表示，代表市長及市政府向在場參與的隊員夥伴表達衷心的感謝，並提醒隊員們於協勤時注意自身安全，發現歹徒或犯罪情資時，以通報警察機關處置為優先，持續打造臺中市成為治安平穩、幸福快樂宜居的城市。


臺中市目前已成立215隊常年里守望相助隊、13隊社區守望相助隊，隊員多達1萬1,688人。市府持續積極輔導成立守望相助隊、汰換老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、訂定獎勵辦法及簡化經費核銷程序，以提供守望相助隊員優質的照顧與福利制度，讓協勤的隊員們無後顧之憂。


中市有效運用民力、警民合作政策，治安表現持續平穩，112年上半年每10萬人口「全般刑案發生數」、「暴力犯罪發生數」、「全般竊盜發生數」、「詐欺犯罪發生數」及「犯罪指標案件發生數」均為六都最低或次低。維護治安成果有賴協勤民力提供警方在地最新治安資訊，完整掌握轄內與鄰近轄區組織及集團性的犯罪連動關係，主動出擊，防堵並打擊犯罪。

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