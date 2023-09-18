特企／味全70週年「成就共好」與消費者落實社會永續

從一顆黃豆的選用及溯源，到不簡單的簡單配方，味全的變革，說到、做到、看得到，不僅榮獲2023年全台唯一IIAC國際咖啡品鑑大賽最高鉑金獎肯定，自2015年~2022年已累計開發327項簡單配方產品。張教華執行長分享，過去味全不斷透過創新與差異化，成功打造林鳳營、每日C、貝納頌、高鮮與木崗等市場領導品牌，面對外在環境變遷下的衝擊，深化消費者與客戶的信任與偏好是味全當前的任務，唯有不斷創造品牌、品質與速度的核心競爭力及不斷培養消費群及創造客戶價值，整合團隊協同作戰能力，在共知、共識、共行下，深耕台灣、發展大陸、放眼國際，成就味全未來共好的藍圖，最後也以一段彼得杜拉克的話：「為了存活及成功，每個組織都得蛻變為變革的媒介。」來勉勵大家。會中也邀請到六大事業部及食安中心、中央研究所、供應鏈部主管，分享各自對於「變革」、「突破」的創新與差異化策略及榮獲各大獎項的殊榮肯定。
70年來，味全歷史有如台灣民生與科技發展精彩的歷史縮影，從1953年創建，成立研究室推行食品研究與開發工作，到擴建工廠並起步發展多元產品與品牌，不斷致力於發展更高品質、健康的產品定位，打造強勢品牌群作為成長的基礎。在自我要求上，味全落實自主檢驗，遵循台灣、美國FDA、國際食品法典委員會(CODEX)等標準，並打造2座國際級檢驗中心，取得TFDA及TAF認證。全數工廠通過SQF國際食品品質驗證高標準，力推全產品溯源、配方簡單化及品質與國際接軌以實現消費者對於食品安心的期待。
多年來，味全積極創建共好圈，推動各項ESG計畫，協助酪農升級，旗下晟順農牧場導入五星級歐盟標準飼養，勇奪2022年動物福利標章評鑑最高分，並長期支持偏鄉孩童營養、社區老人送餐、興建綠色清潔生產工廠、支持在地採購…，要和消費者一起追求更好的生活，和合作夥伴一起升級產業的未來，和社會一起打造永續安心的環境，迎向共榮、共好百年榮耀。
「人」是味全最重要的資產，9/16在天母球場舉辦員工及眷屬近二千人的【味全家庭日】，林鳳營品牌邀請合作公益團體「台灣待用課程協會」與新北市瑞濱國小學童，至天母棒球場參與「一日棒球體驗營」，由味全龍球員帶領學童認識棒球、從玩樂中體驗棒球的樂趣，當天位於霧峰的萬豐國小棒球隊也熱情參與活動。透過園遊會、歌手表演、球賽觀賽等多元形式，在輕鬆愉快的環境中，展現健康活力的味全企業文化與家風，凝聚彼此向心力。味全70週年，嶄新網站已於本月同步上線，歡迎大家與味全同享生日的喜悅，用美好成就更多的美好。
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