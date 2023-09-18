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「俗擱大碗」不夠看！日本「酒盅蓋飯」熱潮　600元吃遍在地美食

▲日本興起酒盅蓋飯熱潮，有別於豪爽的大碗蓋飯，其精緻的外觀成為吸引年輕人的要素之一。（圖／翻攝自祇園Kankandeli麗）
▲日本興起酒盅蓋飯熱潮，有別於豪爽的大碗蓋飯，其精緻的外觀成為吸引年輕人的要素之一。（圖／翻攝自祇園Kankandeli麗）

國際中心徐筱晴／綜合報導

到日本旅遊時，當地美食之旅必不可少，但不免會碰上想吃的料理種種類多花費貴，或是「俗擱大碗」選項卻少的狀況，而能不能夠「PO文打卡」也是不少年輕人會考慮的要素之一。近來日本興起「酒盅蓋飯」（おちょこ丼），在類似日式酒盅的小碗裡放上米飯和新鮮食材，有別於普通大碗蓋飯給人豪爽，酒盅蓋飯的精緻感以及華麗的外觀，隨即引起熱門話題，吸引不少年輕人慕名前往。

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根據《日經中文網》報導，酒盅蓋飯最初是在2022年的夏天掀起話題，一間位於東京澀谷、Kaya Group旗下餐廳「TOKYO FISHERMAN'S WHARF 魚秀」當時正在開發新菜單，以增加午餐時段的客流量，其中一名兼職的女大學生提議，「希望是小巧可愛、適合拍照曬圖的菜色。」而說到「小巧可愛」，餐廳的員工們便想到了使用酒盅的點子。

在該餐廳酒盅蓋飯推出後，其華麗的外表隨即在社群平台上引發熱烈討論。以價格來說，6晚套餐約為1780日圓（約台幣392元），10碗套餐為3280日元（約台幣722元）。雖然以午餐的價格來說偏貴，但最多時能一天賣出50份。社長小山裕表示，酒盅蓋飯的優點是少量多樣，一頓飯就可品吃到多種美味。

酒盅蓋飯與一般普通蓋飯的豪爽感不同，精緻外觀成為吸引年輕人的要素之一。Kaya也接連收到來自日本各地餐飲店的詢問，只是價格仍有些偏貴，「照搬到東京以外的地方恐怕不會成功」。因此到了日本各地，就採取使用當地食材的方式，反而衍生出不同風貌。對於逗留天數有限的遊客來說，能夠一次品嚐到多種當地美味的酒盅蓋飯可以說是絕佳選擇。

京都「祇園Kankandeli麗」餐廳也學習Kaya的經驗，於今年6月提供酒盅蓋飯午餐套餐，8碗小碗白飯配上了鰻魚、甜蝦、鴨肉、鯛魚、豬肉，要價2728日圓（約台幣600元）。一名20歲日本女性顧客表示，在Instagram上看到後覺得漂亮就預約了，本來以為光吃米飯就會飽，沒想到份量剛剛好。

目前也越來越多餐廳引進酒盅蓋飯，位於長崎五島列島的一間餐廳，也在7月時推出了使用五島牛和裙帶菜等當地食材的酒盅蓋飯；一間在東京千代田由 NewTokyo經營的「御影蔵池袋東武店」也推出有9樣食材的酒盅蓋飯，價格3580日元（約台幣788元）。該餐廳的廚師長表示，由於店裡的會席料理十分受到歡迎，「每道菜都是小份的理念也可以運用到其他菜式上。」

其實早在酒盅蓋飯出現之前，就有類似於「少量多品項」理念的料理出現。一名迴轉壽司評論家米川伸生分析指出，酒盅蓋飯與約20年前的木勺壽司如出一轍。既不是壽司，也不是海鮮蓋飯，小巧的容器加上精緻的擺盤，這一點是共通之處。

米川伸生認為，雖然也有大份量受歡迎的時期，但認為「少量多種」更好的價值觀逐漸增加。比起一大份，更喜歡分成多個小份的料理，在可以使用的時間和金錢有限，但選項太多的時代，這也許是必然趨勢。

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