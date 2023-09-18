「俗擱大碗」不夠看！日本「酒盅蓋飯」熱潮　600元吃遍在地美食

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在該餐廳酒盅蓋飯推出後，其華麗的外表隨即在社群平台上引發熱烈討論。以價格來說，6晚套餐約為1780日圓（約台幣392元），10碗套餐為3280日元（約台幣722元）。雖然以午餐的價格來說偏貴，但最多時能一天賣出50份。社長小山裕表示，酒盅蓋飯的優點是少量多樣，一頓飯就可品吃到多種美味。
酒盅蓋飯與一般普通蓋飯的豪爽感不同，精緻外觀成為吸引年輕人的要素之一。Kaya也接連收到來自日本各地餐飲店的詢問，只是價格仍有些偏貴，「照搬到東京以外的地方恐怕不會成功」。因此到了日本各地，就採取使用當地食材的方式，反而衍生出不同風貌。對於逗留天數有限的遊客來說，能夠一次品嚐到多種當地美味的酒盅蓋飯可以說是絕佳選擇。
目前也越來越多餐廳引進酒盅蓋飯，位於長崎五島列島的一間餐廳，也在7月時推出了使用五島牛和裙帶菜等當地食材的酒盅蓋飯；一間在東京千代田由 NewTokyo經營的「御影蔵池袋東武店」也推出有9樣食材的酒盅蓋飯，價格3580日元（約台幣788元）。該餐廳的廚師長表示，由於店裡的會席料理十分受到歡迎，「每道菜都是小份的理念也可以運用到其他菜式上。」
其實早在酒盅蓋飯出現之前，就有類似於「少量多品項」理念的料理出現。一名迴轉壽司評論家米川伸生分析指出，酒盅蓋飯與約20年前的木勺壽司如出一轍。既不是壽司，也不是海鮮蓋飯，小巧的容器加上精緻的擺盤，這一點是共通之處。
米川伸生認為，雖然也有大份量受歡迎的時期，但認為「少量多種」更好的價值觀逐漸增加。比起一大份，更喜歡分成多個小份的料理，在可以使用的時間和金錢有限，但選項太多的時代，這也許是必然趨勢。