陳其邁探視兇殺案二童　善心人士捐款將專款專用

青果西施贈柚做公益 暖心助弱勢團體過中秋

▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀予台南市百業國際矅進學會理事長顏嘉縈，感謝愛心贈柚活動（圖／記者林怡孜攝，2023,09,18）
▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀予台南市百業國際矅進學會理事長顏嘉縈，感謝愛心贈柚活動（圖／記者林怡孜攝，2023,09,18）

記者林怡孜/台南報導

台南市百業國際矅進學會理事長顏嘉縈已經連續3年發起「文旦禮盒買1捐1」公益活動，今年再度捐贈750箱文旦禮盒給台南市的社褔團體過中秋佳節。社會局今(18)日舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀，感謝多個民間團體與市府攜手關懷弱勢，議員陳怡珍也出席支持。

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黃偉哲表示，他很榮幸代表台南185萬市民，感謝顏嘉縈理事長連續3年發起捐贈文旦助弱勢的善行義舉，不僅推廣在地農產品，也能將好吃的文旦提供給弱勢團體，可謂兩全其美。期待透過這樣「拋玉引玉」的公私協力合作，將民間資源發揮更大效益，也讓溫馨與感動在台南這個有愛的城市中不斷循環。


顏嘉縈表示，之前她擔任前議員蔡旺詮助理，因工作需要時常接觸社福機構，知道機構的辛苦，而今擔任台南市百業國際矅進學會理事長，在能力所及的範圍參加及發起各項公益活動。此次捐贈的750箱文旦禮盒將分別提供給大台南的兒少據點服務弱勢家庭、身障小作所、街友及私立仁家育幼所的孩童，希望在中秋前夕，透過社會傳愛共同享用台南麻豆在地果農採收的文旦甜美滋味，度過一個溫暖的中秋假期。


此次贈柚活動，由國際獅子會300-E1區台南市成功獅子會、國際獅子會300-E1區台南市友聯獅子會、國際獅子會300-E1區台南市南都獅子會、中華民國國民外交協會台南市會、世界華人工商婦女企管協會、台灣國際職業婦女協會大台南分會、台南餐旅教育協會、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會、臺灣農特精品跨岸交流協會、中華儒道易行協會、敏通新住民關懷協會、台南市家長協會、大台南建築物拆除搬運工職業工會、安平工業區工商婦女聯誼會、台南市美髮美容技術指導員職業工會、富美紙器股份有限公司、德峰行糧食有限公司、漾格爾醫美集團、綠洲夢想咖啡、甜蜜家共享集團、回憶暫存事務所劇組、台南市嘉南藥理大學校友會、崑山科技大學校友總會及復興國中校友會共同響應認購。

▲台南市百業國際矅進學會及多個民間團體與市府攜手關懷弱勢（圖／記者林怡孜攝，2023,09,18）
▲台南市百業國際矅進學會及多個民間團體與市府攜手關懷弱勢（圖／記者林怡孜攝，2023,09,18）
台南市社會局說明，台南市公益平台整合社會資源，結合各慈善夥伴愛心捐款及物資，運作至今已獲得各善心企業與慈善單位熱烈回響，倘有物資需求、物資捐贈或公益平台之相關問題，歡迎聯繫該局社會救助科06-2995686洽詢。

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