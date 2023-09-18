青果西施贈柚做公益 暖心助弱勢團體過中秋

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黃偉哲表示，他很榮幸代表台南185萬市民，感謝顏嘉縈理事長連續3年發起捐贈文旦助弱勢的善行義舉，不僅推廣在地農產品，也能將好吃的文旦提供給弱勢團體，可謂兩全其美。期待透過這樣「拋玉引玉」的公私協力合作，將民間資源發揮更大效益，也讓溫馨與感動在台南這個有愛的城市中不斷循環。
顏嘉縈表示，之前她擔任前議員蔡旺詮助理，因工作需要時常接觸社福機構，知道機構的辛苦，而今擔任台南市百業國際矅進學會理事長，在能力所及的範圍參加及發起各項公益活動。此次捐贈的750箱文旦禮盒將分別提供給大台南的兒少據點服務弱勢家庭、身障小作所、街友及私立仁家育幼所的孩童，希望在中秋前夕，透過社會傳愛共同享用台南麻豆在地果農採收的文旦甜美滋味，度過一個溫暖的中秋假期。
此次贈柚活動，由國際獅子會300-E1區台南市成功獅子會、國際獅子會300-E1區台南市友聯獅子會、國際獅子會300-E1區台南市南都獅子會、中華民國國民外交協會台南市會、世界華人工商婦女企管協會、台灣國際職業婦女協會大台南分會、台南餐旅教育協會、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會、臺灣農特精品跨岸交流協會、中華儒道易行協會、敏通新住民關懷協會、台南市家長協會、大台南建築物拆除搬運工職業工會、安平工業區工商婦女聯誼會、台南市美髮美容技術指導員職業工會、富美紙器股份有限公司、德峰行糧食有限公司、漾格爾醫美集團、綠洲夢想咖啡、甜蜜家共享集團、回憶暫存事務所劇組、台南市嘉南藥理大學校友會、崑山科技大學校友總會及復興國中校友會共同響應認購。
台南市社會局說明，台南市公益平台整合社會資源，結合各慈善夥伴愛心捐款及物資，運作至今已獲得各善心企業與慈善單位熱烈回響，倘有物資需求、物資捐贈或公益平台之相關問題，歡迎聯繫該局社會救助科06-2995686洽詢。