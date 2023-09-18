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防杜登革熱疫情 民間單位捐贈千盞捕蚊燈保衛南市校園

▲台南市教育局感謝民間企業捐贈千組捕蚊燈給台南市各級學校，防杜校園登革熱擴大（圖∕記者林怡孜攝，2023,09,18）
▲台南市教育局感謝民間企業捐贈千組捕蚊燈給台南市各級學校，防杜校園登革熱擴大（圖∕記者林怡孜攝，2023,09,18）

記者林怡孜/台南報導

小北百貨、皇龍建設與陳春發先生等民間單位共同捐贈千組捕蚊燈給予台南市學校，支援校園防疫第一線。台南市長黃偉哲今(18)日對民間單位短時間內募集千組捕蚊燈表達謝意，他強調校園是登革熱防疫中特別需要守住的一條線，呼籲透過公私單位合作及師生共同努力，持續落實「巡、倒、清、刷」，防止登革熱在校園蔓延。

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黃偉哲表示，在登革熱防治的環節中，校園是特別需要守住的一條線，因為校園有眾多師生活動，不希望大家在教室空間內一起被蚊子叮咬。他感謝民間單位在短時間內募集1千組捕蚊燈，讓市府優先提供疫情熱區校園使用，捕蚊燈在夜間、師生下課後使用特別有效，配合校園持續落實「巡、倒、清、刷」，以及師生注重防蚊，希望能防止登革熱在校園蔓延。


黃偉哲也提醒，中秋節即將到來，雖然登革熱不像COVID-19會以飛沫傳染，但民眾返鄉在室外烤肉時，也要特別注意防蚊，以免遭到叮咬傳染，也期盼在各方努力下，疫情可以在氣溫逐漸下降後，有更加明顯的趨緩。今日捐贈活動，市議員陳怡珍也到場關切。


教育局局長鄭新輝表示，這次捐贈的千盞捕蚊燈已全數送達熱區各校，也提醒學校捕蚊燈的使用重點，建議放置在陰暗處，並配合蚊子飛行高度，擺放在腰部以下、膝蓋以上，於無人與無空調的空間效果最佳，若放置室內可整天開啟，考量用電安全於放學後關閉；室外則以傍晚後開啟效果較佳，使用時注意電線固定及用電安全，放置在不潮溼與避雨的空間。


教育局提醒，捕蚊燈可以避免病媒蚊成蟲叮咬、殺死成蟲，但面對幼蟲的孳生還是需要仰賴孳生源的清除，應持續「巡、倒、清、刷」，並鼓勵師生著淺色長袖衣褲入校防止被叮咬。

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