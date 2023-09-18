防杜登革熱疫情 民間單位捐贈千盞捕蚊燈保衛南市校園

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黃偉哲表示，在登革熱防治的環節中，校園是特別需要守住的一條線，因為校園有眾多師生活動，不希望大家在教室空間內一起被蚊子叮咬。他感謝民間單位在短時間內募集1千組捕蚊燈，讓市府優先提供疫情熱區校園使用，捕蚊燈在夜間、師生下課後使用特別有效，配合校園持續落實「巡、倒、清、刷」，以及師生注重防蚊，希望能防止登革熱在校園蔓延。
黃偉哲也提醒，中秋節即將到來，雖然登革熱不像COVID-19會以飛沫傳染，但民眾返鄉在室外烤肉時，也要特別注意防蚊，以免遭到叮咬傳染，也期盼在各方努力下，疫情可以在氣溫逐漸下降後，有更加明顯的趨緩。今日捐贈活動，市議員陳怡珍也到場關切。
教育局局長鄭新輝表示，這次捐贈的千盞捕蚊燈已全數送達熱區各校，也提醒學校捕蚊燈的使用重點，建議放置在陰暗處，並配合蚊子飛行高度，擺放在腰部以下、膝蓋以上，於無人與無空調的空間效果最佳，若放置室內可整天開啟，考量用電安全於放學後關閉；室外則以傍晚後開啟效果較佳，使用時注意電線固定及用電安全，放置在不潮溼與避雨的空間。
教育局提醒，捕蚊燈可以避免病媒蚊成蟲叮咬、殺死成蟲，但面對幼蟲的孳生還是需要仰賴孳生源的清除，應持續「巡、倒、清、刷」，並鼓勵師生著淺色長袖衣褲入校防止被叮咬。