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特企／「全球矚目」救命之舉　捐血英雄享皇家龍蝦盛宴！

▲「我愛你真愛地球人基金會」、「獅子會」(秀朗分會)會長鄭雅倩、「SO-9索尼國際化妝品團隊」、立委參選人張智倫，這次創新性地將捐血液與享受皇家龍蝦的榮譽結合，帶給全世界一場視覺和味覺的盛宴！（圖／品牌提供）
▲「我愛你真愛地球人基金會」、「獅子會」(秀朗分會)會長鄭雅倩、「SO-9索尼國際化妝品團隊」、立委參選人張智倫，這次創新性地將捐血液與享受皇家龍蝦的榮譽結合，帶給全世界一場視覺和味覺的盛宴！（圖／品牌提供）

本報訊

在人類文明中，捐血始終被認為是最高貴的行為，而「我愛你真愛地球人基金會」、「獅子會」(秀朗分會)會長鄭雅倩、「SO-9索尼國際化妝品團隊」、立委參選人張智倫，這次創新性地將捐血液與享受皇家龍蝦的榮譽結合，帶給全世界一場視覺和味覺的盛宴！

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「我愛你真愛地球人基金會」自成立以來，始終致力於推動全球的善行和公益活動，宣揚愛和關懷的重要性。在這特別的活動中，基金會不只提醒公眾捐血的重要性，更透過龍蝦這一海洋中最尊貴的禮物，讓每位捐血者都感受到他們的行為被賞識和尊重。

我愛你真愛地球人基金會董事長何詠允指出，在我們的文化中，龍蝦一直是象徵著尊貴和榮耀。」我愛你真愛地球人基金會創辦人高淑華認為，透過這樣的活動，我們希望每一位參與捐血的公眾，都能真切地感受到他們的行為是多麼地高貴和有意義。

「獅子會」(秀朗分會)會長鄭雅倩和「SO-9索尼國際化妝品團隊」表示：我們希望透過這次活動，讓更多人瞭解捐血的重要性，並鼓勵大家行善。這不僅僅是為了那領取的龍蝦，更重要的是感受到那一瞬間的成就感和對生命的尊重。

此次活動的意義遠不止於此，它也是一個對於捐血者的巨大鼓勵，畢竟，當你知道自己的行為不僅能救人一命，還能享受到如此珍貴的待遇，這肯定會激起更多人的參與熱情。

回顧活動當天，有專業的醫療團隊提供安全的捐血服務，讓捐血者在享受皇家龍蝦的同時，也可以安心的做愛心捐血。捐血贈龍蝦的活動理念深入人心，當每滴血都能救一個生命，為何不讓這救命之舉帶來更多的喜悅和回饋？為了使這次活動更具吸引力，基金會特地選擇了「獅子會」(秀朗分會) 會長鄭雅倩、「SO-9索尼國際化妝品團隊」、立委參選人張智倫作為合作夥伴，共同攜手合作，希望能夠吸引更多的民眾參與，響應這次的善舉。

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