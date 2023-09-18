下班衝一波！台中國慶焰火今晚試放300秒 17處最佳觀賞點一次看
睽違9年的112年國慶焰火將回歸台中，今晚9時10分將於西屯區中央公園試放逾1500發焰火彈，時間約5分鐘。台中市政府提供鄰近17處最佳觀賞點，也提醒民眾，中午起佈彈區即禁止通行，落焰區則自晚間8時起至焰火施放結束止，約有1個半小時管制。晚間下班的民眾經過中央公園週遭的凱旋、黎明、經貿、河南路，建議繞道通行。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府今（18）日表示，國慶日當晚焰火長達36分鐘，將是歷來時間最長的國慶焰火，但今晚試放的5分鐘焰火，主要是為了解佈彈及落焰情形，藉此掌握是否有更多觀賞點，另方面為了在國慶夜帶來驚喜，所以不會按照順序施放，只能透露將有3吋至6吋不等、1500發至2000發焰火彈結合單排盆花、單發焰火及各式不同效果的焰火花樣，在地貌寬闊的中央公園上空精彩綻放。
民政局長吳世瑋表示，為了有效疏散國慶夜觀賞人流，晚上市府派員至17處建議觀賞點位勘查，包括西屯區的中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區（含喜鵲橋）、創研22及創研26停車場、大石公園、文修公園、西大墩公園、都會公園觀景平台、市府廣場、逢甲大學田徑場、逢甲夜市；北屯區有中國醫藥大學-聯外道路、新平公園、老樹公園、敦化公園、四張犁公園；另南屯區、大肚區的望高寮夜景公園；還有大雅區九天民俗技藝團廣場，今晚將確認觀賞視野合適度，市府整理後將統一公告，讓民眾雙十節當天不必擠進會場，就可以觀賞璀璨焰火。
在交管部份，今晚焰火試放國防部設有佈彈區，中午即開始禁止通行；落焰區則自晚間8時起至焰火施放結束止，大約會有1個半小時的管制，管制期間人車均禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。
台中市副市長王育敏將全程參與、實地掌握試放情形。吳世瑋指出，「112國慶焰火在台中」規劃為期2天的系列活動，10月9日暖身活動於晚間6時30分登場，邀請知名藝人、地方藝文團隊及爵士音樂表演、無人機展演；10日除各式精彩表演，已向國慶籌備委員會爭取焰火施放時間加碼至36分鐘，更首創以爵士樂搭配國慶焰火施放，結合無人機展演，讓國人感受台中爵士之都的熱情及在地特色。