天涼好個秋 寬心園端出創新秋菜及秋節果酥禮盒

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寬心園一向會隨著季節變換菜單，讓饕客永遠吃不膩。今秋由廚藝總監施建瑋開發的秋菜有二道，「左宗棠炒三鮮」是以傳統名菜左宗棠雞為口味發想，左宗棠雞源於湖南菜，這道菜的特色之一是濃郁的醬汁，通常帶有一些甜辣風味，是相當獨特料理，連外籍食客都喜愛。寬心園巧思改良，以海苔捲著千層豆包手工製成「素鰻段」，搭配猴頭菇和珊瑚菇成為三鮮，融合傳統名菜左宗棠雞的口味靈感，調配宜人醬汁，風味濃醇鹹香，微帶酸甜，一吃上癮。
另一道秋季新菜「飄香XO炒餅」，寬心園董事長黃瓊瑩表示，炒餅是一道很經典的眷村家常菜，源自於眷村媽媽們的巧思，將抓餅切成條狀，加入豐富食材，是一讓遊子思鄉的家常味。
寬心園主廚以香氣濃郁、層次豐富的抓餅為主角，搭配主廚炒製的綜合菇和季節時蔬作為配菜，以大火快炒，加上寬心園「極品素XO醬」，入口鍋香氣味四溢，讓人不由讚稱：超好吃。
寬心園長年致力推行蔬/素食運動，以提供美味健康的菜餚為宗旨，更不斷透過季節料理的創新研發、激盪出蔬食的多元美味，此次推出的新菜是主廚團隊精心研發，將經典傳統和創新烹飪完美結合，呈現獨特的秋季美味。無論是嚮往濃郁風味，抑是傳統創新口味的愛好者，寬心園的新菜絕對能夠滿足挑剔味蕾。